دورتموند قد يفتقد ثلاثة من لاعبيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): ألمح إدين تيرزيتش المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند إلى إمكانية غياب الثلاثي نيكلاس شوله ورامي بنسبعيني وصالح أوزكان عن مواجهة القمة على ملعب باير ليفركوزن اليوم الأحد بالدوري الألماني لكرة القدم. وصعد دورتموند إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالفوز على ملعب ميلان الإيطالي، لكن هذا الفوز كان له كلفة غالية.
وقال تيرزيتش أمس السبت «كان لدينا عدد قليل من الإصابات في ميلانو، ثم نالت نزلات البرد من اللاعبين، لم يتمكن اللاعبون الثلاثة من التدريب مع الفريق منذ ذلك الحين، بالطبع الوقت ينفد».
وإذا خسر دورتموند أمام ليفركوزن غدا فإن الفارق بين صاحب المركز الرابع والمتصدر سيتسع إلى 13 نقطة.
وأضاف تيرزيتش «الضغط فرض علينا منذ الجولة الأولى، إنها مباراة في غاية الأهمية، لكن الموسم طويل، في أفضل الحالات علينا أن نوجه أنظارنا إلى اتجاه واحد في تلك المرحلة».
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