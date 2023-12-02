دورتموند قد يفتقد ثلاثة من لاعبيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ألمح‭ ‬إدين‭ ‬تيرزيتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬غياب‭ ‬الثلاثي‭ ‬نيكلاس‭ ‬شوله‭ ‬ورامي‭ ‬بنسبعيني‭ ‬وصالح‭ ‬أوزكان‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وصعد‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬كلفة‭ ‬غالية‭.‬

وقال‭ ‬تيرزيتش‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬ميلانو،‭ ‬ثم‭ ‬نالت‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬اللاعبون‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بالطبع‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‮»‬‭.‬

وإذا‭ ‬خسر‭ ‬دورتموند‭ ‬أمام‭ ‬ليفركوزن‭ ‬غدا‭ ‬فإن‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬والمتصدر‭ ‬سيتسع‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

وأضاف‭ ‬تيرزيتش‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬فرض‭ ‬علينا‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬لكن‭ ‬الموسم‭ ‬طويل،‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الحالات‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬أنظارنا‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‮»‬‭.‬



