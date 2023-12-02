فاتزكه يدعم إجراء إصلاحات على الـ (فار)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يدعم هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إجراء إصلاحات في نظام حكم الفيديو المساعد (فار).
وقال فاتزكه، الذي يترأس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني، لصحيفة «رور ناخريشتن»، أمس السبت: «الأدلة بالفيديو تقتل المشاعر العفوية».
وأضاف: «عندما يكون (فار)، على عكس تكنولوجيا خط المرمى، غير قادر على اتخاذ قرارات في وقت قصير، يضطر الناس إلى الانتظار 3 أو 4 دقائق». وشهدت منافسات الدوري الألماني (البوندسليجا) العديد من الحالات الجدلية المتعلقة بالـ«فار» هذا الموسم، ولكن الدوري الإنجليزي الممتاز شهد حالات أكثر.
وأضاف فاتزكه: «بعض القرارات تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم اتخاذها. أن تصبح سعيدا أو غاضبا بعد أربع دقائق ليس بالشيء الصحيح. يجب أن نأخذ الأمور على محمل الجدّ عندما يقول النادي إن هذه لم تعد كرة القدم التي نعرفها». ويعتقد أيضا أن هناك حاجة إلى وضع حل فيما يتعلق بالالتباس الخاص بقاعدة لمسة اليد.
وأضاف: «يتم الآن تفسير القواعد بشكل مختلف في كل ملعب. كانت الأمور أبسط في البداية.. الأمر كان يتعلق دائما بأن لمسة اليد متعمدة أم لا. كانت هذه هي الطريقة الصحيحة».
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