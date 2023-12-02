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فاتزكه يدعم إجراء إصلاحات على الـ (فار)

12/2/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يدعم‭ ‬هانز‭ ‬يواخيم‭ ‬فاتزكه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭).‬

وقال‭ ‬فاتزكه،‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬المجلس‭ ‬الإشرافي‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬رور‭ ‬ناخريشتن‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬الأدلة‭ ‬بالفيديو‭ ‬تقتل‭ ‬المشاعر‭ ‬العفوية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يكون‭ (‬فار‭)‬،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬خط‭ ‬المرمى،‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬يضطر‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬دقائق‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬البوندسليجا‭) ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الجدلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالـ«فار‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬شهد‭ ‬حالات‭ ‬أكثر‭.‬

وأضاف‭ ‬فاتزكه‭: ‬‮«‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬لكي‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭. ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬سعيدا‭ ‬أو‭ ‬غاضبا‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬ليس‭ ‬بالشيء‭ ‬الصحيح‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجدّ‭ ‬عندما‭ ‬يقول‭ ‬النادي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬نعرفها‮»‬‭. ‬ويعتقد‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالالتباس‭ ‬الخاص‭ ‬بقاعدة‭ ‬لمسة‭ ‬اليد‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتم‭ ‬الآن‭ ‬تفسير‭ ‬القواعد‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ملعب‭. ‬كانت‭ ‬الأمور‭ ‬أبسط‭ ‬في‭ ‬البداية‭.. ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬يتعلق‭ ‬دائما‭ ‬بأن‭ ‬لمسة‭ ‬اليد‭ ‬متعمدة‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الصحيحة‮»‬‭.‬

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