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الشباب يلتقي سترة في ختام الجولة الثامنة للدوري الممتازقمـة منتظرة تجـمع الرفاع والخالدية اليـوم

12/2/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يسدل‭ ‬الستار‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبر‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬الرفاع‭ ‬والخالدية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والأخرى‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وسترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭.‬


الرفاع‭ ‬والخالدية

مباراة‭ ‬مرتقبة‭ ‬ومنتظرة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬عمومًا‭ ‬والفريقين‭ ‬خصوصًا،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬فني‭ ‬كروي‭ ‬كبير،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الرفاع‭ ‬والخالدية‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭ ‬الفرق‭ ‬المحلية‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬والنجوم‭ ‬المدججة‭ ‬بها‭ ‬صفوفهما،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬انطباعًا‭ ‬بلقاء‭ ‬مثير‭ ‬وقوي‭ ‬وندي‭ ‬بينهما،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬حضور‭ ‬جماهير‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أنصارهما‭ ‬وعشاقهما‭.‬

الرفاع‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬لعبها‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا‭ ‬وخسارة‭ ‬وله‭ ‬مباراتان‭ ‬مؤجلتان‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬وسترة،‭ ‬أما‭ ‬الخالدية‭ ‬فيمتلك‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬و4‭ ‬تعادلات‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭. ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الرفاع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬فترة‭ ‬ممتعة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬السماوي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمنطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬أداءً‭ ‬كبيرًا‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تحديدًا‭ ‬وكسب‭ ‬المواجهة‭ ‬أداءً‭ ‬ونتيجةً‭. ‬وعلى‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬مدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬الجزائري‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي،‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬متفاوت‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬ونتائج‭ ‬غير‭ ‬مرضية‭ ‬بل‭ ‬وتعتبر‭ ‬سلبية‭ ‬رغم‭ ‬حصده‭ ‬نقطة‭ ‬وعدم‭ ‬الخسارة‭ ‬بسبب‭ ‬التعادلات‭ ‬المتتالية،‭ ‬مما‭ ‬أبطأ‭ ‬حركته‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬

الرفاع‭ ‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬إحراز‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬به‭ ‬للمقدمة‭ ‬والمزاحمة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬سينافس‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مباراتيه‭ ‬المؤجلتين،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعله‭ ‬ينفرد‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬كما‭ ‬يريد‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم،‭ ‬والخالدية‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬يعلم‭ ‬جيدًا‭ ‬أن‭ ‬تعثره‭ ‬مجددًا‭ ‬اليوم‭ ‬يعني‭ ‬فقدان‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬يتربع‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬جولات‭ ‬ماضية‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬منافسين‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬موقعه‭.‬

كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أعلاه،‭ ‬الفريقان‭ ‬مدججان‭ ‬بعناصر‭ ‬مميزة،‭ ‬والرفاع‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬وتحركات‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬مجدي‭ ‬عطار،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬وهزاع‭ ‬علي،‭ ‬وفي‭ ‬الخالدية‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬أيمن‭ ‬الحرزي،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬موريرا،‭ ‬وليد‭ ‬الطيب،‭ ‬مليك‭ ‬رابح‭.‬


الشباب‭ ‬وسترة

لقاء‭ ‬آخر‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬التنافس‭ ‬شديدا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بنقاط‭ ‬الفوز،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الشباب‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬فوزين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلا،‭ ‬وسترة‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬لديه‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬انتصارًا‭ ‬وحيدًا‭ ‬وخسارتين‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬ولديه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬

الماروني‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكانه‭ ‬الخروج‭ ‬منتصرًا‭ ‬لو‭ ‬أجاد‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬للتركيز‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬وترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬تؤهله‭ ‬للفوز،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬الحد‭ (‬4/5‭)‬،‭ ‬خضع‭ ‬للراحة‭ ‬الإجبارية‭ ‬بسبب‭ ‬تأجيل‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لمدربه‭ ‬الجديد‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬لتحسين‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬فنيًا‭.‬كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

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