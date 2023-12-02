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الحالة يلحق بالرفاع الشرقي الهزيمة الثالثةالأهـلي يتصــدر دوري ناصـر بن حمــد الممــتاز

12/2/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬عروضه‭ ‬ونتائج‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬لاعبه‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬بالدقيقة‭ (‬41‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬ترتيب‭ ‬فرق‭ ‬دورينا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المسابقة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬برصيد‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الحد‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬لنظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭)‬،‭ ‬عبر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬لاعبه‭ ‬دانيل‭ ‬اسانتي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬53‭). ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الحالة‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬12‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬نال‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬

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