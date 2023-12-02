الحالة يلحق بالرفاع الشرقي الهزيمة الثالثةالأهـلي يتصــدر دوري ناصـر بن حمــد الممــتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق الأهلي عروضه ونتائج القوية في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب الحد بنتيجة (0/1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة الثامنة من المنافسات.
وسجل هدف الأهلي الأول لاعبه حسن مدن بالدقيقة (41)، وبذلك تصدر فريق الأهلي ترتيب فرق دورينا للمرة الأولى منذ بداية المسابقة لهذا الموسم برصيد (14 نقطة)، فيما الحد تلقى الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند (7 نقاط).
وفي المباراة الاخرى التي أقيمت على استاد البحرين الوطني نجح فريق الحالة من إلحاق الهزيمة لنظيره الرفاع الشرقي بنتيجة (0/1)، عبر ركلة جزاء نفذها لاعبه دانيل اسانتي بالدقيقة (53). وبذلك حقق الحالة انتصاره الرابع ورفع رصيده إلى (12 نقطة)، فيما الرفاع الشرقي نال الخسارة الثالثة ليتجمد رصيده عند (13 نقطة).
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