كرّمهم نائب الرئيس عبدالله البوعينين((طموح)) تختتم ورشة أساسيات العقود الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت شركة طموح للإدارة الرياضية ورشة العمل المجانية تحت عنوان «أساسيات العقود الرياضية»، وذلك بمشاركة عدد 50 فردًا يمثلون العديد من الجهات الرياضية في المملكة. وجاءت الورشة في إطار مشروع طموح الشامل لتطوير الكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية.
وأقيمت الورشة الرياضية التي بدأت الأحد 26 نوفمبر واستمرت مدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس 30 نوفمبر، في قاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني، وحاضر فيها المحامي الدولي الأستاذ نصر الدين عزام من جمهورية مصر العربية.
وشهد الحفل الختامي للورشة حضور عبدالله محمد البوعينين نائب رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية لتكريم المشاركين بشهادات تقديرية، إضافة إلى تكريم خاص للمحاضر نصر الدين عزام، وذلك بحضور المدير التنفيذي لـ«طموح» السيد مناع المطوع.
وفي تعليقه على إقامة هذه الورشة، قال مناع المطوع: بناء على الرؤية الإستراتيجية لشركة «طموح» والتي تأتي من إيمان الشركة لرؤى مجلس الإدارة برئاسة محمد عبداللطيف بن جلال، نسعى إلى إقامة العديد من الورش الإدارية في المجال الرياضي، والتي ترتبط بأكثر من محور سواء كان إداريا بحتاً أو قانونياً، ومن منطلق ذلك نتطلع إلى استمرارية تنفيذ المزيد لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من العاملين في القطاع الإداري والرياضي في المملكة.
وأضاف: إن اختيار تنفيذ هذه الورشة المتعلقة بكيفية صياغة العقود الرياضية بين الأندية واللاعبين، يأتي إيمانا منّا بأهمية نشر الوعي الخاص بين الأطراف المتعاقدة، والتي تهدف إلى ضمان حصول كل ذي حق حقّه، وتذليلا للصعوبات التي قد تواجه تلك الأطراف أثناء عملية صياغة العقود، متأملين أن تتحقق الاستفادة القصوى من مثل هذه الورش المهمة في المجال الرياضي.
وأشار المطوع إلى وجود رؤية خاصة للشركة لا ترتبط فقط باكتشاف المواهب في مجال كرة القدم، وإنما تمتد إلى غرس ثقافة التهيئة السليمة للعاملين في المجال الإداري والرياضي، وقال: «لدينا ملف متكامل للارتقاء بعمل الإداريين في مختلف الجهات الرياضية في المملكة، ورؤيتنا ترتكز على التوجيه والدعم الكبير والمستمر من رئيس مجلس الإدارة، ونتطلع في الفترة القادمة لإقامة المزيد من ورش العمل والمحاضرات التي ستنعكس إيجابا على عطاء المشاركين في مجال عملهم.«
وأشاد مناع المطوع بالجهود اللافتة التي بذلها المشاركون طوال أيام الورشة التدريبية، وتفاعلهم الكبير والمثمر مع المحاضر من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعارف والمعلومات، والذي كان له الأثر البالغ في الانطباعات العامة نهاية الورشة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الأستاذ والمحامي الدولي نصر الدين عزام وإسهاماته الكبيرة.
نشر الوعي الثقافي
ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بالجهود المبذولة من شركة طموح للإدارة الرياضية، وحرصها على طرح الورش الحديثة والمهمة في نفس الوقت، والتي تخدم شرائح واسعة في العمل الفني والإداري، مشيدين بدور «طموح» البارز في تهيئة الأجواء الملائمة أمام العاملين في المجال الرياضي من إداريين ولاعبين.
وأكد المشاركون الاستفادة الكبرى التي خرجوا بها من خلال الورشة التدريبية، وقالوا: نحن سعداء بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الورشة التي ركّزت على طريقة صياغة العقود الرياضية بأساليب قانونية تحمي الأطراف المتعاقدة، وقد لمسنا الفائدة العظيمة في التطبيقات العملية التي تخللتها الورشة رفقة المحاضر الأستاذ نصر الدين عزام، مثمّنين ما تم تقديمه من أطروحات متجددة، ستنعكس على عملنا في الأندية والاتحادات على حد سواء.
محاور شاملة
وتناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بأساسيات العقود الرياضية والتي تهم أصحاب الشأن في الأندية والاتحادات على حد سواء، وأبرزها أساسيات إنشاء العقود الرياضية، التزامات وحقوق الأطراف بالعقود الرياضية وحماية الأندية من الأخطاء الشائعة في العقود، إجراءات فسخ العقود والآثار القانونية المترتبة عليها وفقا للوائح الاتحاد الدولي، أمثلة عملية متعلقة بإبرام وإنهاء عقود عمل وانتقالات اللاعبين، لوائح الفيفا الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين وآخر تحديثاتها 2023، تمارين عملية في صياغة العقود الرياضية وإجراءات التقاضي.
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