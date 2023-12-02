كرّمهم نائب الرئيس عبدالله البوعينين((طموح)) تختتم ورشة أساسيات العقود الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬50‭ ‬فردًا‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وجاءت‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬طموح‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأقيمت‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الأحد‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬واستمرت‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وحاضر‭ ‬فيها‭ ‬المحامي‭ ‬الدولي‭ ‬الأستاذ‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عزام‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للورشة‭ ‬حضور‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬البوعينين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬لتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬بشهادات‭ ‬تقديرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬خاص‭ ‬للمحاضر‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عزام،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«طموح‮»‬‭ ‬السيد‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬قال‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭: ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬الشركة‭ ‬لرؤى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬إداريا‭ ‬بحتاً‭ ‬أو‭ ‬قانونياً،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬ذلك‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استمرارية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬لاستهداف‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإداري‭ ‬والرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭: ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكيفية‭ ‬صياغة‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬يأتي‭ ‬إيمانا‭ ‬منّا‭ ‬بأهمية‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الخاص‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتعاقدة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬كل‭ ‬ذي‭ ‬حق‭ ‬حقّه،‭ ‬وتذليلا‭ ‬للصعوبات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬تلك‭ ‬الأطراف‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬صياغة‭ ‬العقود،‭ ‬متأملين‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وأشار‭ ‬المطوع‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬خاصة‭ ‬للشركة‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬فقط‭ ‬باكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وإنما‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬التهيئة‭ ‬السليمة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬والرياضي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ ‬للارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ورؤيتنا‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬والمستمر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لإقامة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التي‭ ‬ستنعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عملهم‭.‬‮«‬

وأشاد‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬بالجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المشاركون‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية،‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬الكبير‭ ‬والمثمر‭ ‬مع‭ ‬المحاضر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ونقل‭ ‬المعارف‭ ‬والمعلومات،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬الانطباعات‭ ‬العامة‭ ‬نهاية‭ ‬الورشة،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بجهود‭ ‬الأستاذ‭ ‬والمحامي‭ ‬الدولي‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عزام‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الكبيرة‭.‬





نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الثقافي

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬الورش‭ ‬الحديثة‭ ‬والمهمة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬والتي‭ ‬تخدم‭ ‬شرائح‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬مشيدين‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الملائمة‭ ‬أمام‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬إداريين‭ ‬ولاعبين‭.‬

وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬خرجوا‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية،‭ ‬وقالوا‭: ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬ركّزت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬صياغة‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬بأساليب‭ ‬قانونية‭ ‬تحمي‭ ‬الأطراف‭ ‬المتعاقدة،‭ ‬وقد‭ ‬لمسنا‭ ‬الفائدة‭ ‬العظيمة‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬الورشة‭ ‬رفقة‭ ‬المحاضر‭ ‬الأستاذ‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عزام،‭ ‬مثمّنين‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬أطروحات‭ ‬متجددة،‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬





محاور‭ ‬شاملة

وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأساسيات‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وأبرزها‭ ‬أساسيات‭ ‬إنشاء‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية،‭ ‬التزامات‭ ‬وحقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬بالعقود‭ ‬الرياضية‭ ‬وحماية‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬العقود،‭ ‬إجراءات‭ ‬فسخ‭ ‬العقود‭ ‬والآثار‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها‭ ‬وفقا‭ ‬للوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬أمثلة‭ ‬عملية‭ ‬متعلقة‭ ‬بإبرام‭ ‬وإنهاء‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لوائح‭ ‬الفيفا‭ ‬الخاصة‭ ‬بأوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وآخر‭ ‬تحديثاتها‭ ‬2023،‭ ‬تمارين‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬وإجراءات‭ ‬التقاضي‭.‬