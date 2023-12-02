بوسطن يتغلّب على فيلادلفيا رغم طرد تايتوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طُرد‭ ‬النجم‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز،‭ ‬لكن‭ ‬فريقه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬تغلّب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬125‭-‬119‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬توالياً‭. ‬وبعد‭ ‬تسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬دخل‭ ‬تايتوم‭ ‬في‭ ‬شجار‭ ‬مع‭ ‬روبرت‭ ‬كوفينغتون‭ ‬قبل‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬فتعرّض‭ ‬للطرد‭ ‬لنيله‭ ‬خطأ‭ ‬تقنياً‭ ‬ثانياً‭.‬

سجّل‭ ‬كوفينغتون‭ ‬الرمية‭ ‬الحرّة‭ ‬التقنية،‭ ‬ثم‭ ‬رميتين‭ ‬أخريين‭ ‬احتسبتا‭ ‬بعد‭ ‬اعتبار‭ ‬خطأ‭ ‬تياتوم‭ ‬فادحاً،‭ ‬نظراً‭ ‬لاصطدامه‭ ‬برأس‭ ‬كوفينغتون‭.‬

كان‭ ‬تايتوم‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬قد‭ ‬تلقى‭ ‬خطأ‭ ‬تقنياً‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل،‭ ‬وبعد‭ ‬اصطدامه‭ ‬بكوفينغتون‭ ‬اعترض‭ ‬بشكل‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكم،‭ ‬فاضطر‭ ‬مدربو‭ ‬سلتيكس‭ ‬إلى‭ ‬ابعاده‭.‬

قال‭ ‬تايتوم‭ ‬انه‭ ‬‮«‬متفاجئ‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬لطرده‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أوافق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬لا‭ ‬يوافق‭ ‬أحد‭ ‬المساعدين‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬واقفاً‭ ‬هناك‭ ‬معي‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يهمّ‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كلمة‭ ‬الحكام‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬كلمتنا،‭ ‬وعندما‭ ‬يقومون‭ ‬بطردك‭ ‬تصبح‭ ‬مطروداً‮»‬‭.‬

تقدّم‭ ‬سيكسرز‭ ‬97‭-‬95‭ ‬مع‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬عملاقه‭ ‬الكاميرون‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬كما‭ ‬استُبعد‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬النجم‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬والفرنسي‭ ‬نيكولا‭ ‬باتوم‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تقدّم‭ ‬سيكسرز‭ ‬116‭-‬115‭ ‬قبل‭ ‬2‭:‬28‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬سلّة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬آل‭ ‬هورفورد‭ ‬بوسطن‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬قبل‭ ‬2‭:‬09‭ ‬دقيقتين‭.‬

وقال‭ ‬هورفورد‭ ‬ان‭ ‬بوسطن‭ ‬تعيّن‭ ‬عليها‭ ‬اغلاق‭ ‬منطقته‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬تايتوم‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬ايقافهم‭ ‬وأن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالشجاعة‮»‬‭.‬

وسجّل‭ ‬باتريك‭ ‬بيفرلي‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لفيلادلفيا‭ ‬وأضاف‭ ‬دي‭ ‬أنتوني‭ ‬ملتون‭ ‬31،‭ ‬قبل‭ ‬خروجه‭ ‬بالأخطاء‭ ‬الستة‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

ولدى‭ ‬الفائز،‭ ‬سجّل‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬عشرين‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬فأضاف‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ ‬21،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬هورفورد‭ ‬وجايلن‭ ‬براون‭ ‬20‭.‬

وسجّل‭ ‬بوسطن‭ ‬8‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬محاولة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل‭ ‬الذي‭ ‬انهاه‭ ‬برصيد‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬36‭ ‬لخصمه‭.‬

رفع‭ ‬بوسطن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬انتصاراً‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬خسارات،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع

‭ (‬12-7‭).‬





تألق‭ ‬الألمانيين‭ ‬فاغنر‭ ‬

وارتقى‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬السجّل‭ ‬التاريخي‭ ‬لأفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬111‭-‬119‭.‬

وكالعادة‭ ‬تألق‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬مسجّلاً‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و16‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لوصيف‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ (‬14-6‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬أساسيو‭ ‬دنفر‭ ‬الخمسة‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

ودخل‭ ‬دورانت‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬لـ17‭ ‬نقطة‭ ‬لتخطي‭ ‬موزيس‭ ‬مالون‭ (‬27 ‭,‬ 409‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬1979،‭ ‬1982‭ ‬و1983،‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المسجلين‭ ‬التاريخيين‭.‬

نجح‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل،‭ ‬مسجلاً‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة،‭ ‬ثم‭ ‬انهى‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وفي‭ ‬أورلاندو،‭ ‬ضرب‭ ‬المهاجم‭ ‬الألماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭ ‬بقوّة‭ ‬وسجّل‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬باولو‭ ‬بانكيرو‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فحقق‭ ‬ماجيك‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬130‭-‬125‭.‬

أضاف‭ ‬شقيقه‭ ‬موريتس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬لأورلاندو‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬13‭ ‬تغييراً‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬المتصدر‭.‬

قال‭ ‬بانكيرو‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬حقاً‭ ‬فخور‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬معادلة‭ ‬ماجيك‭ ‬سلسلته‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬والتي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬1995،‭ ‬2001‭ ‬و2011‭.‬

تابع‭ ‬بانكيرو‭ ‬‮«‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يظهر‭ ‬العمل‭ ‬المكثف‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬والكيمياء‭ ‬التي‭ ‬بنيناها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬دالاس،‭ ‬تغلّب‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مافريكس‭ ‬108‭-‬94،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬الأخير‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستقبل‭ ‬مولودته‭ ‬الجديدة‭. ‬وقاد‭ ‬ديزموند‭ ‬باين‭ ‬لاعبي‭ ‬غريزليز‭ ‬بتسجيله‭ ‬30‭ ‬نقطة‭.‬

ولاصابة‭ ‬في‭ ‬وركه،‭ ‬غاب‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬121‭-‬106‭.‬







