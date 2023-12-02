ألمانيا تفوز بكأس العالم لكرة القدم للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سوراكارتا‭ (‬اندونيسيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أحرزت‭ ‬ألمانيا‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬4-3،‭ ‬اثر‭ ‬تعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سوراكارتا‭ ‬الإندونيسية‭.‬

وهذا‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬لألمانيا‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬1985‭ ‬الافتتاحية‭ ‬وحلّت‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬و2011‭ ‬ورابعة‭ ‬في‭ ‬1997‭. ‬أما‭ ‬فرنسا،‭ ‬فأخفقت‭ ‬في‭ ‬اضافة‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬2001‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬على‭ ‬نيجيريا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وتقدّمت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بهدفي‭ ‬باريس‭ ‬برونر‭ (‬29‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬ونوح‭ ‬درويش‭ (‬51‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقلّص‭ ‬فرنسا‭ ‬الفارق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سايمون‭ ‬بوابريه‭ (‬53‭).‬

وأكملت‭ ‬ألمانيا‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬وينرز‭ ‬أوساوي‭ (‬69‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للفرنسيين‭ ‬بالمعادلة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماتيس‭ ‬أموغو‭ (‬85‭).‬

وفي‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أهدرت‭ ‬فرنسا‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬كونستانتين‭ ‬هايده،‭ ‬فيما‭ ‬أهدرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬ركلتين‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬تكراراً‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬2‭ /‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬خرجت‭ ‬ألمانيا‭ ‬منتصرة‭ ‬أيضاً‭ ‬5‭-‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬0‭-‬0‭ ‬في‭ ‬بودابست‭.‬

وتصدّرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬مجموعتها‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬المكسيك‭ ‬3‭-‬1‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وفنزويلا‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬ثم‭ ‬أقصت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬وإسبانيا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬قبل‭ ‬اضافة‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬ضحاياها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬4‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭.‬

بدورها،‭ ‬تصدّرت‭ ‬فرنسا‭ ‬مجموعتها‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬3‭-‬0‭. ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية،‭ ‬فازت‭ ‬على‭ ‬السنغال‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬5‭-‬3‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي،‭ ‬ثم‭ ‬أوزبكستان‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ومالي‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وتحمل‭ ‬نيجيريا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ (‬5‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭) ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ (‬4‭ ‬من‭ ‬6‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غانا‭ ‬والمكسيك‭ (‬2‭ ‬من‭ ‬4‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬عربية‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬1989‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬

وخلفت‭ ‬ألمانيا‭ ‬البرازيل‭ ‬المتوجة‭ ‬بنسخة‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المكسيك‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬مقرّرة‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬البيرو،‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬قرّر‭ ‬سحب‭ ‬الاستضافة‭ ‬منها‭ ‬لفشلها‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستضافة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدّد‭. ‬واختيرت‭ ‬اندونيسيا‭ ‬دولة‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬



