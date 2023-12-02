ميسي يترك الباب مفتوحاً أمام المشاركة في مونديال 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قائلاً‭ ‬انه‭ ‬يرغب‭ ‬بذلك‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أقرّ‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬صعباً‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الواقعية‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يتعرّض‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬لوابل‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬حيال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬المقرّر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬أعاد‭ ‬ميسي‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭ ‬راهناً‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‮»‬‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬ويوليو‭ ‬المقبلين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

أضاف‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬زاخرة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحدّد‭ ‬الوقت‭ ‬مشاركتي‭ ‬من‭ ‬عدمها‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬لقناة‭ ‬ستار‭+ ‬‮«‬سأكون‭ ‬بعمر‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬اللاعب‭ ‬المحترف‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬سابقاً‭ ‬اني‭ ‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬بالتواجد‭ ‬هناك،‭ ‬وبدا‭ ‬الأمر‭ ‬اني‭ ‬ساعتزل‭ ‬بعد‭ ‬المونديال‭ ‬الأخير،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬مختلف‭ ‬تماماً‭. ‬أريد‭ ‬اللعب‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬

وهذا‭ ‬أوضح‭ ‬إعلان‭ ‬نوايا‭ ‬من‭ ‬ميسي‭ ‬برغبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬المقبل‭. ‬منذ‭ ‬احرازه‭ ‬لقب‭ ‬2022،‭ ‬كرّر‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬انه‭ ‬سيبقى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬بحسب‭ ‬وضعه‭ ‬الراهن‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

أقرّ‭ ‬‮«‬البعوضة‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أفكّر‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬اني‭ ‬لن‭ ‬أكون‭ ‬هناك‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭. ‬بسبب‭ ‬عمري،‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬ألا‭ ‬أكون‭ ‬هناك‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سنرى‭. ‬ربما‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬وكل‭ ‬الأمور‭ ‬مجتمعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭. ‬ربما‭ ‬لا‭. ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬ستكون‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬المميز‭ ‬متعة‭ ‬اللعب‭ ‬راهناً‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬ألبي‭ ‬سيليستي‮»‬‭: ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المعاناة،‭ ‬نعيش‭ ‬الآن‭ ‬لحظات‭ ‬مميزة‭ ‬لم‭ ‬اختبرها‭ ‬قط،‭ ‬وأريد‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬تماماً‭. ‬أريد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث،‭ ‬وهي‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وتتصدر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬ممكنة‭. ‬وتستأنف‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وبعد‭ ‬فوزها‭ ‬أخيراً‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬أدخل‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬الشكوك‭ ‬إلى‭ ‬قلوب‭ ‬مشجعي‭ ‬منتخب‭ ‬التانغو،‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬‮«‬للتفكير‮»‬‭ ‬وان‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬بحاجة‭ ‬لمدرب‭ ‬يملك‭ ‬كل‭ ‬الطاقة‭ ‬الممكنة‭ ‬ويقدّم‭ ‬أداء‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬سكالوني‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬للفوز‭ ‬بكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2021‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منح‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يستقيل‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬البرازيل‭.‬