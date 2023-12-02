بوكيتينو يطالب كايسيدو بتصفية ذهنه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬طالب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدرّب‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬مويسيس‭ ‬كايسيدو‭ ‬بتصفية‭ ‬ذهنه،‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬لإعادة‭ ‬الإكوادوري‭ ‬‮«‬العاطفي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭.‬

وانفق‭ ‬فريق‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بلغت‭ ‬146‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لجلب‭ ‬كايسيدو‭ ‬من‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

لكن‭ ‬الرحلات‭ ‬المكوكية‭ ‬للاعب‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قلّصت‭ ‬مدة‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬بوكيتينو‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭.‬

بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬وبداية‭ ‬كارثية‭ ‬ضد‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬اصبح‭ ‬كايسيدو‭ ‬لاعباً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج،‭ ‬لكنه‭ ‬اخفق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بتكرار‭ ‬مستويات‭ ‬أظهرها‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭.‬

كشف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬تشلسي‭ ‬الالكتروني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬انه‭ ‬امضى‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬لوحده‭ ‬داخل‭ ‬غرفته‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬بسبب‭ ‬الحنين‭ ‬إلى‭ ‬الوطن،‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬برايتون‭ ‬من‭ ‬إندبندينتي‭ ‬ديل‭ ‬فالي‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

أصبح‭ ‬كايسيدو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬برايتون‭ ‬خلال‭ ‬صعوده‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكان‭ ‬سبب‭ ‬صراع‭ ‬ناري‭ ‬بين‭ ‬ليفربول‭ ‬وتشلسي‭ ‬على‭ ‬ضمه‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭.‬

قال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬لمراسلين‭ ‬صحافيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تعاقدنا‭ ‬معه،‭ ‬توقعنا‭ ‬ماذا‭ ‬سيحصل‭. ‬هو‭ ‬شاب‭ ‬عاطفي،‭ ‬لاعب‭ ‬عاطفي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬للتعافي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬لم‭ ‬تساعد‭ ‬أيضاً،‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬الاكوادور‭ ‬إلى‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭. ‬هذا‭ ‬صعب‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬أسبوعان‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬ثم‭ ‬الذهاب‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬والعودة‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬الإصابة‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬عذراً‭ ‬لكنه‭ ‬الواقع‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الماثلة،‭ ‬علينا‭ ‬منحه‭ ‬الوقت‭ ‬وألا‭ ‬نكون‭ ‬ظالمين‭ ‬في‭ ‬تقييمنا‭ ‬له‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لمساعدته،‭ ‬التقى‭ ‬بوكيتينو‭ ‬بلاعبه‭ ‬على‭ ‬انفراد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬محاولاً‭ ‬تهدئته‭ ‬إذ‭ ‬يحاول‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬بعد‭ ‬برنامج‭ ‬الاكوادور‭ ‬المزدحم‭ ‬أخيراً‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مكتبي‭ ‬لعشرين‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سهل‭ ‬لأننا‭ ‬نتحدّث‭ ‬الإسبانية‭. ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬عقل‭ ‬باطني‭ ‬وهذه‭ ‬مشكلة،‭ ‬يمكنك‭ ‬التأقلم‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نخض‭ ‬معه‭ ‬تحضيراً‭ ‬للموسم‭. ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬جسدية‭ ‬وذهنية،‭ ‬وهناك‭ ‬الموهبة‮»‬‭.‬

ختم‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬بداية‭ ‬بطئية‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬رغم‭ ‬التعاقدات‭ ‬الرنانة،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬راهناً‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدّر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬موهبتك،‭ ‬يجب‭ ‬تصفية‭ ‬ذهنك‭ ‬وتكون‭ ‬لائقاً‭ ‬بدنياً،‭ ‬وإلا‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬تتقدّم‮»‬‭.‬



