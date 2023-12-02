-->

Sunday, 03 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوكيتينو يطالب كايسيدو بتصفية ذهنه

12/2/2023 7:19:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬طالب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬مدرّب‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬مويسيس‭ ‬كايسيدو‭ ‬بتصفية‭ ‬ذهنه،‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬لإعادة‭ ‬الإكوادوري‭ ‬‮«‬العاطفي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭.‬

وانفق‭ ‬فريق‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بلغت‭ ‬146‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لجلب‭ ‬كايسيدو‭ ‬من‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

لكن‭ ‬الرحلات‭ ‬المكوكية‭ ‬للاعب‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قلّصت‭ ‬مدة‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬بوكيتينو‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭.‬

بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬وبداية‭ ‬كارثية‭ ‬ضد‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬اصبح‭ ‬كايسيدو‭ ‬لاعباً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج،‭ ‬لكنه‭ ‬اخفق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بتكرار‭ ‬مستويات‭ ‬أظهرها‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭.‬

كشف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬تشلسي‭ ‬الالكتروني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬انه‭ ‬امضى‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬لوحده‭ ‬داخل‭ ‬غرفته‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬بسبب‭ ‬الحنين‭ ‬إلى‭ ‬الوطن،‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬برايتون‭ ‬من‭ ‬إندبندينتي‭ ‬ديل‭ ‬فالي‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

أصبح‭ ‬كايسيدو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬برايتون‭ ‬خلال‭ ‬صعوده‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكان‭ ‬سبب‭ ‬صراع‭ ‬ناري‭ ‬بين‭ ‬ليفربول‭ ‬وتشلسي‭ ‬على‭ ‬ضمه‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭.‬

قال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬لمراسلين‭ ‬صحافيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تعاقدنا‭ ‬معه،‭ ‬توقعنا‭ ‬ماذا‭ ‬سيحصل‭. ‬هو‭ ‬شاب‭ ‬عاطفي،‭ ‬لاعب‭ ‬عاطفي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬للتعافي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬لم‭ ‬تساعد‭ ‬أيضاً،‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬الاكوادور‭ ‬إلى‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭. ‬هذا‭ ‬صعب‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬أسبوعان‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬ثم‭ ‬الذهاب‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬والعودة‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬الإصابة‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬عذراً‭ ‬لكنه‭ ‬الواقع‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الماثلة،‭ ‬علينا‭ ‬منحه‭ ‬الوقت‭ ‬وألا‭ ‬نكون‭ ‬ظالمين‭ ‬في‭ ‬تقييمنا‭ ‬له‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لمساعدته،‭ ‬التقى‭ ‬بوكيتينو‭ ‬بلاعبه‭ ‬على‭ ‬انفراد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬محاولاً‭ ‬تهدئته‭ ‬إذ‭ ‬يحاول‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬بعد‭ ‬برنامج‭ ‬الاكوادور‭ ‬المزدحم‭ ‬أخيراً‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مكتبي‭ ‬لعشرين‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬سهل‭ ‬لأننا‭ ‬نتحدّث‭ ‬الإسبانية‭. ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬عقل‭ ‬باطني‭ ‬وهذه‭ ‬مشكلة،‭ ‬يمكنك‭ ‬التأقلم‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نخض‭ ‬معه‭ ‬تحضيراً‭ ‬للموسم‭. ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬جسدية‭ ‬وذهنية،‭ ‬وهناك‭ ‬الموهبة‮»‬‭.‬

ختم‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬بداية‭ ‬بطئية‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬رغم‭ ‬التعاقدات‭ ‬الرنانة،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬راهناً‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدّر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬موهبتك،‭ ‬يجب‭ ‬تصفية‭ ‬ذهنك‭ ‬وتكون‭ ‬لائقاً‭ ‬بدنياً،‭ ‬وإلا‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬تتقدّم‮»‬‭.‬


MENAFN02122023000055011008ID1107526065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث