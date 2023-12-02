ميتروفيتش يشيد بالأجواء الجماهيرية وسعيد بالثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أشاد النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال، بالأجواء الجماهيرية الرائعة التي عاشها الفريق في مباراة ديربي الرياض، والتي حسمها فريقه لصالحه 3/صفر، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم. وسجل ميتروفيتش هدفين للهلال في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني في شباك النصر.
وقال ميتروفيتش في تصريحات عقب المباراة، إن الأجواء الجماهيرية كانت رائعة، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بالفوز بثلاثية.
وأضاف ميتروفيتش أن المباراة كانت قوية من الطرفين عطفًا على ما يمتلكه كل فريق من كتيبة من النجوم، مشيرًا إلى أن فريقه تمكن من حسم اللقاء
عن
جدارة.
وأوضح أنه كان يتمنى تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» لكن الحظ لم يحالفه في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة.
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