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ميتروفيتش يشيد بالأجواء الجماهيرية وسعيد بالثلاثية

12/2/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬ألكساندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬الهلال،‭ ‬بالأجواء‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ديربي‭ ‬الرياض،‭ ‬والتي‭ ‬حسمها‭ ‬فريقه‭ ‬لصالحه‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬هدفين‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬89‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬النصر‭.‬

وقال‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬المباراة،‭ ‬إن‭ ‬الأجواء‭ ‬الجماهيرية‭ ‬كانت‭ ‬رائعة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالفوز‭ ‬بثلاثية‭.‬

وأضاف‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬اللقاء
عن
جدارة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتمنى‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يحالفه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

ويحتل‭ ‬الهلال‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬برصيد‭ ‬41‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬34‭ ‬نقطة‭.‬

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