وزير العمل : من المتوقع أن تصل نسبة البطالة في فلسطين الى 40 %

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /قال وزير العمل د. نصري أبو جيش إن نسبة البطالة يتوقع أن تزداد 15 لـ 16 نقطة في فلسطين لتصل من 25.5% إلى 40% في الضفة الغريبةوقطاع غزة.

وكشف أبو جيش خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، بأن هناك ما لا يقل عن 400 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم، منهم حوالي 180 ألف عامل في قطاع غزة بسبب الحرب والدمار وتدمير المنشآت، بينما فقد أكثر من 190 ألف عامل في الضفة الغربية مصدر رزقهم، منهم من كان يعمل في داخل الخط الأخضر، ومنهم من فقد مصدر رزقه داخل القطاع الخاص الفلسطيني، مردفا: القطاع الخاص في الضفة بدأ يفكر في تسريح العمال منذ بداية الحرب، حيث وصلتنا مئات طلبات إعادة هيكلة الشركات والمنشآت.

وقال أبو جيش: إعادة هيكلة المنشات نصت عليها المادة 41 من قانون العمل وهو ما يتيح لصاحب العمل تسريح عمال في حالة خسارة المنشآت بشكل كامل.



وأكد أن وزارة العمل تبحث في قضية خسارة الشركة أو المنشآت من خلال الاطلاع على التقارير المالية والإدارية، ومن خلال لجنة مشتركة تم تشيلها من أطراف الانتاج الثلاثي "العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل" مشيرا بأن المئات من المنشآت تريد إعادة هيكليتها.

وشدد وزير العمل أنه لا يجوز تسريح العمال إلا إذا أثبتت المنشآت خسارتها، مردفا: صاحب العمل والعامل في قارب واحد.. الأمر يتطلب اتباع سياسات خاصة في الفترة الحالية كتخفيض قيمة الراتب والعمل الإضافي وغيره.

وأكد أبو جيش أنه وفي حالة إنهاء خدمات العمال دون دليل مثبت على الخسارة وحجمها الكبير، فإن ذلك يعد فصلا تعسفيا وتحت طائلة القانون، مشددا أن العمال الذين سرحوا "نعتبرهم مفصولين تعسفيا ولهم حقوق مضاعفة".

وأفاد ابو جيش أن وزارة العمل طلبت من المؤسسات أن لا تسرح ولا تعيد الهيكلة إلا بعد ثلاثة شهور، خاصة وأنه لا يوجد لغاية هذه اللحظة قطاع تدمر بشكل كامل إلا قطاع السياحة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على بقاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعمال، وذلك من خلال تبني سياسات تصب في مصلحة صاحب العمل والعامل كتقليل ساعات الدوام ودفع 70 % من الراتب في الفترة الاولى ومن ثم

%50 واستخدام نظام الشفتات.

وقال ابو جيش: في حال تضرر المؤسسة بشكل كامل فإن الوزارة لا تستطيع أن تضغط على المؤسسة وبالتالي ليس أمام المؤسسة إلا أن تطبق المادة 41 من القانون واعادة الهيكلة، أما اذا كانت خسارة المؤسسة بشكل جزئي فان الوزارة تمنع تسريح العمال.



توقيع قانون الضمان الاجتماعي..

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، أكد وزير العمل أن القانون لو كان مقرا لضمن رواتب 9 شهور للعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم.

وتابع: يوم 7 أكتوبر كان من المفترض أن يتم توقيع قانون الضمان الاجتماعي ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لكن حدثت الحرب.

وتابع: القانون كان من المفترض العمل فيه بعد ثلاثة شهور، أي منذ بداية العام المقبل، لافتا بأن الأحداث جمدت العمل عليه، لكن يمكن إعادة النقاش مع نهاية الحرب.



حولنا مفتشين الى هيئة مكافحة الفساد!

وفي رده على سؤال حول الرقابة على مفتشي الوزارة خصوصا عند الزيارات الفجائية للمنشآت وتلقي رشاوى من بعض أصحاب العمل حتى لا يسجلوا حجم الانتهاكات والمخالفات بشفافية ونزاهة، قال وزير العمل: حاليا هناك رقابة مضاعفة على مفتشي الوزارة.. وسبق أن حولنا 3 مفتشين الى هيئة مكافحة الفساد وذلك بعد اكتشاف عدم تطبيقهم للقانون في الكثير من الاجراءات.

وتابع: وهذا ما دفعني للإشراف وبشكل مباشر على الإدارة العامة للتفتيش كي تحقق هذه الإدارة الأهداف التي وجدت من أجلها وتنظيم سوق العمل.