مشاهد مروعة جراء المجازر الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال بمختلف مواقع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN / عجت القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد مروعة تظهر سقوط المئات من الشهداء الفلسطينيين من اطفال ونساء في العديد من مواقع محافظات قطاع غزة حيث قالت مصادر محلية وطبية بالقطاع ان الشهداء تساقطوا بالمئات حراء قصف الاحتلال لمنازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية ان المئات سقطوا منذ استئناف العدوان الاسرائيل على غزة عقب فشل التهدئة الانسانية وان ما لا يقل عن ٢٠٠ شهيد سقطوا في الساعات الاخيرة فيما ظهر المدنيين الغزيين في محطات تلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي وهم يناشدون العالم التدخل لوقف المذابح الني ينفذها الجيش الاسرائيلي.

وبحسب المصادر فقد استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي العصار وزقوت في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.

وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

كما استشهد المئات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الحربي، ومدفعيته وزوارقه، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأصيب 12 آخرين في قصف استهدف منزلا في المدينة.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين أغلبهم نساء وأطفال.

وأشار مراسلنا إلى أن مربعات كاملة تم اخلاؤها من مدينة خان يونس، إضافة إلى البلدات الشرقية، ما يضاعف أعداد النازحين بشكل كبير، مبينا أن مدفعية الاحتلال فصلت المحافظة الوسطى عن الجنوب.

وأوضح أن قوات الاحتال قسمت قطاع غزة إلى ثلاث قطع، شمال القطاع، والوسطى، والجنوب، فيما أن بين الوسطى والجنوب ما زال يوجد بعض الطرق الالتفافية وطريق الساحل.

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أكثر من 150 مواطنا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قصف الطيران الحربي عشرات القنابل على مربع سكني كامل قرب ديوان منتهى.

وأضاف أنه تم نقل أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى المستفى المعمداني في غزة، في الوقت الذي ما زالت أعداد كبيرة تحت الركام.

وفي حي الزيتون، ارتكبت آلة الحرب عدة مجازر بعد قصف منازل لعائلات شحادة والسوافيري والنجار.

واستشهد عدد من المواطنين في أحياء مختلفة من مدينة غزة، كحي اليرموك والنصر والشيخ رضوان إضافة إلى تدمير مهول في المنازل والبنية التحتية.

وأفاد شهود عيان، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة 20 على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت اليوم مجرة في مخيم جباليا، حيث استشهد نحو 100 مواطن جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود لعائلة آل عبيد

على رؤوس ساكنيها

في مخيم جباليا، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل مأهولة في مشروع بيت لاهيا السكني، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التواجه إلى مناطق تتعرض إلى القصف، فينقلهم المواطنون في عربات تجرها دواب، ومركبات خاصة، إلى المستشفيات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.







