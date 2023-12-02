مشاهد مروعة جراء المجازر الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال بمختلف مواقع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة / PNN / عجت القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد مروعة تظهر سقوط المئات من الشهداء الفلسطينيين من اطفال ونساء في العديد من مواقع محافظات قطاع غزة حيث قالت مصادر محلية وطبية بالقطاع ان الشهداء تساقطوا بالمئات حراء قصف الاحتلال لمنازل المواطنين.
وقالت مصادر محلية ان المئات سقطوا منذ استئناف العدوان الاسرائيل على غزة عقب فشل التهدئة الانسانية وان ما لا يقل عن ٢٠٠ شهيد سقطوا في الساعات الاخيرة فيما ظهر المدنيين الغزيين في محطات تلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي وهم يناشدون العالم التدخل لوقف المذابح الني ينفذها الجيش الاسرائيلي.
وبحسب المصادر فقد استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات إسرائيلية، مساء اليوم السبت، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي العصار وزقوت في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.
كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.
وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.
وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
كما استشهد المئات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الحربي، ومدفعيته وزوارقه، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأصيب 12 آخرين في قصف استهدف منزلا في المدينة.
وكانت طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين أغلبهم نساء وأطفال.
وأشار مراسلنا إلى أن مربعات كاملة تم اخلاؤها من مدينة خان يونس، إضافة إلى البلدات الشرقية، ما يضاعف أعداد النازحين بشكل كبير، مبينا أن مدفعية الاحتلال فصلت المحافظة الوسطى عن الجنوب.
وأوضح أن قوات الاحتال قسمت قطاع غزة إلى ثلاث قطع، شمال القطاع، والوسطى، والجنوب، فيما أن بين الوسطى والجنوب ما زال يوجد بعض الطرق الالتفافية وطريق الساحل.
وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أكثر من 150 مواطنا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قصف الطيران الحربي عشرات القنابل على مربع سكني كامل قرب ديوان منتهى.
وأضاف أنه تم نقل أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى المستفى المعمداني في غزة، في الوقت الذي ما زالت أعداد كبيرة تحت الركام.
وفي حي الزيتون، ارتكبت آلة الحرب عدة مجازر بعد قصف منازل لعائلات شحادة والسوافيري والنجار.
واستشهد عدد من المواطنين في أحياء مختلفة من مدينة غزة، كحي اليرموك والنصر والشيخ رضوان إضافة إلى تدمير مهول في المنازل والبنية التحتية.
وأفاد شهود عيان، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة 20 على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال ارتكبت اليوم مجرة في مخيم جباليا، حيث استشهد نحو 100 مواطن جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود لعائلة آل عبيد
على رؤوس ساكنيها
في مخيم جباليا، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل مأهولة في مشروع بيت لاهيا السكني، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التواجه إلى مناطق تتعرض إلى القصف، فينقلهم المواطنون في عربات تجرها دواب، ومركبات خاصة، إلى المستشفيات.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.
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