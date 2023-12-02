انفجارات كبيرة تهز تل أبيب إثر دفعة صاروخية من غزة - فيديو

انفجارات كبيرة تهز تل أبيب إثر دفعة صاروخية من غزة - فيديو
التاريخ
12/2/2023 7:14:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هزت انفجارات كبيرة مدينة تل أبيب، مساء اليوم، إثر دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت المدينة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ودوت صافرات الإنذار في موديعين قرب القدس.
MENAFN02122023000208011052ID1107526049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.