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انفجارات كبيرة تهز تل أبيب إثر دفعة صاروخية من غزة - فيديو

12/2/2023 7:14:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هزت انفجارات كبيرة مدينة تل أبيب، مساء اليوم، إثر دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.


وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت المدينة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ودوت صافرات الإنذار في موديعين قرب القدس.


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