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إربد: مهرجان خطابي نصرة لغزة ودعما لصمود الشعب الفلسطيني

12/2/2023 7:14:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في مهرجان خطابي، نظمته عشائر البطاينة، في إربد، اليوم السبت، أن مواقف الأردن الصلبة والشجاعة بدعم الشعب الفلسطيني ونصرة غزة هي الأقوى وتتقدم على كل المواقف.
كما أكدوا أن تلاحم الموقفين الرسمي والشعبي إزاء العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة يسير بالتوازي مع معركة دبلوماسية يقوم بها الأردن لوقف العدوان والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

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