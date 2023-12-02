إربد: مهرجان خطابي نصرة لغزة ودعما لصمود الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في مهرجان خطابي، نظمته عشائر البطاينة، في إربد، اليوم السبت، أن مواقف الأردن الصلبة والشجاعة بدعم الشعب الفلسطيني ونصرة غزة هي الأقوى وتتقدم على كل المواقف.
كما أكدوا أن تلاحم الموقفين الرسمي والشعبي إزاء العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة يسير بالتوازي مع معركة دبلوماسية يقوم بها الأردن لوقف العدوان والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
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