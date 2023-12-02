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مخرج وحقوقي أمريكي يرافق صقور سلاح الجو خلال الإنزال على غزة

12/2/2023 7:14:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رافق الناشط الحقوقي والمؤلف والمخرج الامريكي براندت أندرسون صقور سلاح الجو الملكي خلال عملية إنزال المساعدات على المستشفى الميداني الأردني "الأول" في قطاع غزة.
ونشر اندرسون مقطع فيديو للمرافقة، متحدثا فيه عن مشاعره وامتنانه لصقور سلاح الجو.

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