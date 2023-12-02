مخرج وحقوقي أمريكي يرافق صقور سلاح الجو خلال الإنزال على غزة

مخرج وحقوقي أمريكي يرافق صقور سلاح الجو خلال الإنزال على غزة
التاريخ
12/2/2023 7:14:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رافق الناشط الحقوقي والمؤلف والمخرج الامريكي براندت أندرسون صقور سلاح الجو الملكي خلال عملية إنزال المساعدات على المستشفى الميداني الأردني "الأول" في قطاع غزة.
ونشر اندرسون مقطع فيديو للمرافقة، متحدثا فيه عن مشاعره وامتنانه لصقور سلاح الجو.
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