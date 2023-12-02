ارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات إلى 13

ارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات إلى 13
التاريخ
12/2/2023 7:14:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 13 شهيداً ، مساء اليوم.
كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون ،خلال استهداف الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وشن جيش الاحتلال غارات على حيي التفاح والدرج وقصف منزل في حي الصبرة في المدينة.
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