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ارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات إلى 13

12/2/2023 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 13 شهيداً ، مساء اليوم.

كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون ،خلال استهداف الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وشن جيش الاحتلال غارات على حيي التفاح والدرج وقصف منزل في حي الصبرة في المدينة.


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