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الهلال الأحمر تستلم 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

12/2/2023 7:14:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت جمعية الهلال الأحمر باستلام طواقمها، اليوم السبت، 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.


وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب صدر عنها، أن الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.


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