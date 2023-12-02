الهلال الأحمر تستلم 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

الهلال الأحمر تستلم 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح
التاريخ
12/2/2023 7:14:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت جمعية الهلال الأحمر باستلام طواقمها، اليوم السبت، 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.
وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب صدر عنها، أن الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.
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