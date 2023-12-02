حزب الله يعلن استشهاد احد قياداته
التاريخ
12/2/2023 7:14:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، احد قياداته ، والذي قال انه ارتقى شهيداً على طريق القدس.
واعلن الحزب استشهاد القيادي "الشهيد المجاهد" خضر سليم عبود "فداء" من دير عامص، في جنوب لبنان.
ولم يكشف الحزب عن اي تفاصيل أخرى.
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