تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه تسجل درجات الحرارة نهار اليوم الاحد أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.



وبينت الدائرة في نشرتها، أن الأجواء تكون مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما ليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

