تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه تسجل درجات الحرارة نهار اليوم الاحد أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.
وبينت الدائرة في نشرتها، أن الأجواء تكون مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
اما ليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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