الاحتلال ينشر فيديو لمجزرة الشجاعية
التاريخ
12/2/2023 7:14:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال مقطعاً مصوراً لمجزرة الشجاعية، التي ارتكبها أمس السبت .
وقال جيش الاحتلال إنه اغتال وسام فرحات قائد كتائب القسام في منطقة الشجاعية في قطاع غزة .
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