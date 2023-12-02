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الاحتلال ينشر فيديو لمجزرة الشجاعية

12/2/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال مقطعاً مصوراً لمجزرة الشجاعية، التي ارتكبها أمس السبت .
وقال جيش الاحتلال إنه اغتال وسام فرحات قائد كتائب القسام في منطقة الشجاعية في قطاع غزة .




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