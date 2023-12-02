التوقيت الشتوي يربك هواتف الأردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غيرت هواتف نقالة، التوقيت بها، من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، بتأخير الساعة تلقائياً 60 دقيقة، من ليل السبت – الأحد.
وقال مستخدمو هواتف تعمل على نظامي التشغيل (أندرويد و Ios) إن التوقيت تعدّل تلقائياً، الأمر الذي أحدث ارباكاً لهم .
وكان مجلس الوزراء قرر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام في شهر تشرين الاول من عام 2022.
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