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التوقيت الشتوي يربك هواتف الأردنيين

12/2/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غيرت هواتف نقالة، التوقيت بها، من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، بتأخير الساعة تلقائياً 60 دقيقة، من ليل السبت – الأحد.
وقال مستخدمو هواتف تعمل على نظامي التشغيل (أندرويد و Ios) إن التوقيت تعدّل تلقائياً، الأمر الذي أحدث ارباكاً لهم .
وكان مجلس الوزراء قرر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام في شهر تشرين الاول من عام 2022.




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