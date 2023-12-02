معا نستطيع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تلك‭ ‬كانت‭ ‬رسالة‭ ‬أحد‭ ‬نشطاء‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وقد‭ ‬توقفت‭ ‬عندها‭ ‬كثيرا،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬حضرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والزراعية‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليه‭ ‬وتنميته،‭ ‬لما‭ ‬يشكله‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ورفع‭ ‬معدلات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭.‬

لقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬لدى‭ ‬رعايته‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ (‬مراعي‭ ‬6‭) ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬ببرامج‭ ‬وخطط‭ ‬ومشاريع‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الغذاء‭.‬

ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬إذ‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬لوضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الوطني‭ ‬الغذائي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المتاحة‭.‬

مرة‭ ‬أخرى‭ (‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‭) ‬نعود‭ ‬للتأكيد‭ ‬هنا‭ ‬أهمية‭ ‬الإنتاج‭ ‬الوطني‭ ‬للغذاء،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬ومن‭ ‬تضخم‭ ‬هائل‭ ‬ومن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬جنوني،‭ ‬هذا‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬وطنا‭ ‬مستداما‭ ‬ينعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭. ‬

لقد‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسات‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬54‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬55 % ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يواجهه‭ ‬عالمنا‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬لتأمين‭ ‬الغذاء‭ ‬لشعوبها‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحدي‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وقت‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬ولكن‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أجندة‭ ‬العمل،‭ ‬وتبني‭ ‬حزم‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لقطاع‭ ‬الزراعة‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخارجي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬حين‭ ‬قال‭: ‬‮«‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬صناعي،‭ ‬وبأنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬لحلها،‭ ‬فأمن‭ ‬موارد‭ ‬الأصول‭ ‬الوراثية‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‮»‬‭!‬

لقد‭ ‬صدق‭ ‬شي،‭ ‬فلا‭ ‬مفر‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ولو‭ ‬قدرا‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لتحمل‭ ‬زيادة‭ ‬استهلاك‭ ‬الغذاء‭ ‬المطردة،‭ ‬ومعالجة‭ ‬تقلبات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والأسعار،‭ ‬وبالطبع‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

فمعا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نبلغ‭ ‬أهدافنا‭!‬