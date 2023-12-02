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السقوط مجددا في حفرة الشيطان

12/2/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬كيان‭ ‬شيطاني‮»‬‭ ‬فإنه‭ ‬وبعد‭ ‬ضغوط‭ ‬شعبية‭ ‬على‭ ‬الإدارات‭ ‬الغربية،‭ ‬تم‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يقبل،‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬استمرار‭ ‬الهدنة،‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬أسبوع‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تبادل‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬كشف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أخلاقيات‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬الوحشية‭ ‬تجاه‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬سجونه‭! ‬مثلما‭ ‬كشف‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المقاومين‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬الرهائن‭ ‬وبشهادات‭ ‬الرهائن‭ ‬أنفسهم‭! ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬لحكومة‭ ‬الكيان‭!‬

{ ‭ ‬أسبوع‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬فيه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية،‭ ‬ولا‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وكشف‭ ‬الستار‭ ‬عما‭ ‬حدث‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬من‭ ‬مآسٍ‭ ‬بشرية،‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬كوارث،‭ ‬كان‭ ‬أكثرها‭ ‬تأثيراً‭ ‬مشهد‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬الخدج‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬اضطر‭ ‬أهاليهم‭ ‬إلى‭ ‬تركهم‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬الناصر‮»‬‭ ‬لتتعفن‭ ‬جثثهم‭ ‬ويخرج‭ ‬منها‭ ‬الدود‭! ‬لعدم‭ ‬قبول‭ ‬القوات‭ ‬الصهيونية‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬المستشفى،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ضربه‭ ‬وليس‭ ‬لديه‭ ‬الإمكانيات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬أولئك‭ ‬الأطفال‭!‬

{ ‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬وبوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬قطرية،‭ ‬ورغم‭ ‬صرخات‭ ‬الشعوب‭ ‬لإيقاف‭ ‬الحرب‭ ‬والعدوان،‭ ‬ولكنه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬ما‭ ‬أحدثه‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬البيوت‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لجعل‭ ‬المكان‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للبقاء‭ ‬أو‭ ‬للحياة‭ ‬فيه‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬مواصلة‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالأهالي،‭ ‬ولكأنه‭ ‬يضع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أمام‭ ‬تحديات‭ ‬وحشيته‭ ‬وبذات‭ ‬الحجة‭ ‬والأهداف‭ ‬وهي‭ (‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬وتخليص‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬بالقوة‭ ‬العسكرية‭)! ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفلح‭ ‬به،‭ ‬وإنما‭ ‬حقق‭ ‬شيئاً‭ ‬منه‭ ‬حين‭ ‬قبل‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المقاومة‭ ‬فنجح‭ ‬في‭ ‬خروج‭ (‬100‭ ‬رهينة‭) ‬ولكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬ترض‭ ‬غرور‭ ‬الصهيوني‭ (‬الفاشل‭) ‬في‭ ‬معركته‭ ‬مع‭ ‬المقاومة،‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سببه‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإبادة‭ ‬وقتل‭ ‬جماعي‭ ‬للمدنيين‭ ‬والأطفال‭! ‬فأراد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ليروي‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬هزائمه‭ ‬المتعددة‭ ‬طوال‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬أبشع‭ ‬عدوان،‭ ‬وهي‭ ‬هزائم‭ ‬مختلفة،‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬العسكرية‭ ‬والاستخباراتية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والمعنوية‭ ‬والنفسية‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والإنسانية‭! ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سنوضحه‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬منفصل‭.‬

{ ‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬وهو‭ ‬يواصل‭ ‬عدوانه‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬مجدداً‭ ‬سيهزم‭ ‬نفسه،‭ ‬ولن‭ ‬يتحقق‭ ‬له‭ ‬لا‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المقاومة،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭! ‬وسيضطر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬البشاعات‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬كيانه‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬وأمامه،‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ (‬هاوية‭ ‬الفشل‭) ‬التي‭ ‬سيدخل‭ ‬فيها‭ ‬حتماً‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وعلى‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المذهل‭ ‬من‭ (‬حفرة‭ ‬الشيطان‭) ‬التي‭ ‬يقبع‭ ‬فيها‭! ‬ويقيس‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سطوة‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تديره‭ ‬وتدير‭ ‬عدوانه،‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬لأهداف‭ ‬اقتصادية‭ ‬وخزعبلات‭ ‬وأساطير‭ ‬ومعتقدات‭ ‬تلمودية،‭ ‬ولأجندات‭ ‬استعمارية‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬الحفرة‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬وفيها،‭ ‬يقيمون‭ ‬طاولتهم‭ ‬المستديرة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحقوق‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬وحتى‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الحروب‭ ‬خاصة‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ (‬عدواناً‭) ‬على‭ ‬شعب‭ ‬أعزل‭ ‬فوق‭ ‬الأرض،‭ ‬وفصيل‭ ‬مقاومة‭ ‬في‭ ‬الأنفاق‭! ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬يتكبّد‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الخسائر‭! ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬عدوانه،‭ ‬بل‭ ‬ويستمر‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬باللغة‭ ‬والمفاهيم‭ ‬والمصطلحات‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬قادة‭ ‬الكيان‭ ‬وقادة‭ ‬أمريكا‭ ‬وآخرون‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬أوروبا‭! ‬هؤلاء‭ ‬ورغم‭ ‬أسبوع‭ ‬‮«‬الهدنة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وضحت‭ ‬أن‭ ‬هزيمة‭ ‬الكيان‭ ‬قد‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬‮«‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‮»‬‭! ‬وتواصلت‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬العدوان‭! ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬يواصلون‭ ‬إعطاء‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ليواصل‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والتهجير‭ ‬وتحت‭ ‬ذات‭ ‬العنوان‭ ‬الواهي‭ ‬المضحك‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬لقد‭ ‬ملّ‭ ‬العالم،‭ ‬وملت‭ ‬الشعوب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬النفاق‭ ‬الدولي‭ ‬والانحدار‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والإنساني‭ ‬لدى‭ ‬قادة‭ ‬الكيان‭ ‬والغرب،‭ ‬فمتى‭ ‬ستتوقف‭ ‬عروض‭ ‬الهمجية‭ ‬التي‭ ‬يديرونها‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة؟‭! ‬ومهما‭ ‬فعل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬فإن‭ ‬انكساره‭ ‬قد‭ ‬حدث،‭ ‬وكل‭ ‬مساعيه‭ ‬اللاحقة‭ ‬هي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الغرق‭ ‬في‭ ‬رمال‭ ‬غزة‭ ‬المتحركة‭!‬

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