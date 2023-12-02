أعلنتها الصحة.. فمن التالي..؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬عبر‭ ‬خطوات‭ ‬أكبر‭ ‬وأوسع‭ ‬وأكثر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬لنصل‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬إلى‭ ‬بحرنة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والقطاع‭ ‬الطبي،‭ ‬طبعا‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالأطباء‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬وما‭ ‬يشهد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬ولثقة‭ ‬الناس‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد‭ ‬بأسماء‭ ‬لشخصيات‭ ‬طبية‭ ‬معينة،‭ ‬ذات‭ ‬سمعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وتميز‭. ‬

وبالتأكيد‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬أثلجت‭ ‬الصدور،‭ ‬وطرحت‭ ‬التساؤل‭ ‬المشروع‭: ((‬من‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التي‭ ‬ستعلن‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أقسامها‭ ‬وقطاعاتها،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬البحرنة‭ ‬الكاملة؟‭)).. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خريجين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬النادرة،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬محل‭ ‬بعد‭ ‬سنوات،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬التخصصات،‭ ‬العامة‭ ‬والنادرة،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬جامعات‭ ‬وطنية‭ ‬تخرج‭ ‬أبناءنا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬والدراسات‭.‬

كم‭ ‬أتمنى‭ ‬مخلصا،‭ ‬كما‭ ‬يتمنى‭ ‬أهل‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬يدرج‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬معيار‭ ‬البحرنة‭ ‬ونسبة‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات،‭ ‬وخطط‭ ‬التنفيذ‭ ‬للإحلال،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.. ‬وكم‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يضاف‭ ‬معيار‭ ‬التوظيف‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقتصر‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬ومؤشر‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭.‬

وكم‭ ‬أتمنى‭ ‬صادقا،‭ ‬كما‭ ‬يتمنى‭ ‬أهل‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬الحكومي‭ ‬السنوي،‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬التوظيف‭ ‬والتوطين‭ ‬والإحلال،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الملتقى‭ ‬يجمع‭ ‬القادة،‭ ‬وصنّاع‭ ‬القرار،‭ ‬والموظفين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا،‭ ‬والتحديات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والتوجهات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وجودة‭ ‬الأداء‭.. ‬ونتصور‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توظيف‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬هي‭ ‬القضية‭ ‬والتحدي‭ ‬الأبرز‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

سيظل‭ ‬حلم‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬بالكامل‭.. ‬أملا‭ ‬يراود‭ ‬الجميع‭.. ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬كفاءاتها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬وأثبتوا‭ ‬تميزهم‭ ‬وتفوقهم‭ ‬هناك،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إحلال‭ ‬الكفاءات‭ ‬بنسبة‭ ‬100%‭ ‬هنا‭.. ‬وهو‭ ‬الأهم‭.. ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬واصل‭ ‬البعض‭ ‬إصراره‭ ‬لكي‭ ‬ينطبق‭ ‬علينا‭ ‬المثل‭ ‬الشعبي‭: ‬‮«‬عين‭ ‬عذاري‭ ‬تسقي‭ ‬البعيد‭.. ‬وتخلي‭ ‬الجريب‮»‬‭..!!

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