-->

Sunday, 03 December 2023 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأميرة سبيكة.. القيادة الملهمة

12/2/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحتفل‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بـ‮«‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لخص‭ ‬المعنى‭ ‬الوطني‭ ‬للاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬والدور‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬وتلعبه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬جلالته‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬‮«‬لتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬والتحية‭ ‬وللإعراب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لعطاء‭ ‬وإسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬الحضارية،‭ ‬لتسجل‭ ‬موقعها‭ ‬المشرّف‭ ‬كشريك‭ ‬جدير‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكمصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لاستقرار‭ ‬وأمان‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

وحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشيد‭ ‬‮«‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الكبير‭ ‬والمشرف‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬كريمة‭ ‬ومميزة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬يحفظها‭ ‬الله‭ ‬ويرعاها،‭ ‬وبإسهامات‭ ‬مشكورة‭ ‬لعضواته‭ ‬ومنسوبي‭ ‬أمانته‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

نعم‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لعبت‭ ‬أدوارا‭ ‬تاريخية‭ ‬مشهودة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬وهي‭ ‬اليوم‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬وهي‭ ‬مصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لاستقرار‭ ‬وأمن‭ ‬المجتمع،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬وتلعبه‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬دور‭ ‬تاريخي‭ ‬رائد‭.‬

المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لها‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الريادة‭ ‬والكفاح‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬مراحله‭ ‬منذ‭ ‬بواكير‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭.‬

عبر‭ ‬الجمعيات‭ ‬النسائية‭ ‬وعبر‭ ‬قيادات‭ ‬نسائية‭ ‬بحرينية‭ ‬معروفة،‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حاضرة‭ ‬دوما‭ ‬بقوة‭ ‬وفعالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تطورات‭ ‬ومراحل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

لكن‭ ‬الأمر‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في22‭ ‬أغسطس2001،‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬نوعية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

مع‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬لعبت‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬دورا‭ ‬تاريخيا‭ ‬رائدا‭ ‬ومشهودا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والنهضة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬العام‭.‬

سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬لعبت‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬عبر‭ ‬قيادتها‭ ‬أولا‭ ‬للمجلس‭ ‬وعمله‭. ‬هذه‭ ‬القيادة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كريمة‭ ‬ومميزة‮»‬‭.‬

قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬للمجلس‭ ‬أعطاه‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭ ‬ثقلا‭ ‬ووزنا‭ ‬هائلا‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭ ‬بحكم‭ ‬مكانتها‭ ‬ورؤيتها‭ ‬وحماسها‭ ‬لقضايا‭ ‬المرأة‭. ‬

تحت‭ ‬قيادة‭ ‬سموها‭ ‬لعب‭ ‬المجلس‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭ ‬وعبر‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ووفق‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬مدروسة‭ ‬ورؤية‭ ‬واضحة،‭ ‬أدوارا‭ ‬رئيسية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودشن‭ ‬عهدا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬نهضتها‭.‬

وسمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بثقلها‭ ‬ووزنها‭ ‬ومكانتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وحضورها‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬سموها‭ ‬من‭ ‬حب‭ ‬واحترام‭ ‬وتقدير‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا،‭ ‬أصبحت‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وللقيادات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملها‭.. ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الطموح‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬وتاريخية‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭. ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬أصدر‭ ‬أرقاما‭ ‬وإحصائيات‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬والحياة‭ ‬العامة‭ ‬نسجلها‭ ‬هنا‭ ‬فهي‭ ‬تلخص‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التاريخية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬القاضيات‭ ‬البحرينيات‭ ‬9 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬11 % ‭. ‬في‭ ‬2010‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬25 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬37 % ‭. ‬في‭ ‬2002‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬8 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬23 % ‭. ‬في‭ ‬2002‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬عضوية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬15 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬25 % ‭. ‬في‭ ‬2002‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬عضوية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬0 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬18 % ‭. ‬في‭ ‬2016‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الوزيرات‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬5 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬22 % ‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬ليست‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬وتظهر‭ ‬النهضة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بعد‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬وقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭.‬

لكن‭ ‬أدوار‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬تسجلها‭ ‬الأرقام‭ ‬فقط‭. ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لعبت‭ ‬أدوارا‭ ‬تاريخية‭ ‬نوعية‭ ‬مشهودة‭ ‬في‭ ‬التطورات‭ ‬والتحولات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البحرين‭. ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬هنا‭ ‬مثلا‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬لعبتها‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬وقيادتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬فيها‭. ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬لعبتها‭ ‬أثناء‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭. ‬هذه‭ ‬الأدوار‭ ‬وغيرها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬مصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭.‬

ونحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬نهضة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ألا‭ ‬نذكر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬وتلعبه‭ ‬الدكتورة‭ ‬هاله‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬وفريق‭ ‬العاملين‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬الذين‭ ‬استطاعوا‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والجهد‭ ‬والإخلاص‭ ‬ترجمة‭ ‬رؤى‭ ‬القيادة‭ ‬وسمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬عمل‭ ‬عملية‭ ‬وناجحة‭ ‬وطموحة‭.‬

‭ ‬وما‭ ‬ذكرناه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفي‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬حقها،‭ ‬قائدة‭ ‬وملهمة‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬تاريخيا‭ ‬مشهودا‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬ونهضة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والوطن‭ ‬عامة‭.‬

MENAFN02122023000055011008ID1107526029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث