الأميرة سبيكة.. القيادة الملهمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لخص‭ ‬المعنى‭ ‬الوطني‭ ‬للاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬والدور‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬وتلعبه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬جلالته‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬‮«‬لتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬والتحية‭ ‬وللإعراب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لعطاء‭ ‬وإسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬الحضارية،‭ ‬لتسجل‭ ‬موقعها‭ ‬المشرّف‭ ‬كشريك‭ ‬جدير‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكمصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لاستقرار‭ ‬وأمان‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

وحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشيد‭ ‬‮«‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الكبير‭ ‬والمشرف‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬كريمة‭ ‬ومميزة‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬يحفظها‭ ‬الله‭ ‬ويرعاها،‭ ‬وبإسهامات‭ ‬مشكورة‭ ‬لعضواته‭ ‬ومنسوبي‭ ‬أمانته‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

نعم‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لعبت‭ ‬أدوارا‭ ‬تاريخية‭ ‬مشهودة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬وهي‭ ‬اليوم‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬وهي‭ ‬مصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لاستقرار‭ ‬وأمن‭ ‬المجتمع،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬وتلعبه‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬دور‭ ‬تاريخي‭ ‬رائد‭.‬

المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لها‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الريادة‭ ‬والكفاح‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬مراحله‭ ‬منذ‭ ‬بواكير‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭.‬

عبر‭ ‬الجمعيات‭ ‬النسائية‭ ‬وعبر‭ ‬قيادات‭ ‬نسائية‭ ‬بحرينية‭ ‬معروفة،‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حاضرة‭ ‬دوما‭ ‬بقوة‭ ‬وفعالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تطورات‭ ‬ومراحل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

لكن‭ ‬الأمر‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في22‭ ‬أغسطس2001،‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬نوعية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

مع‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬لعبت‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬دورا‭ ‬تاريخيا‭ ‬رائدا‭ ‬ومشهودا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والنهضة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬العام‭.‬

سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬لعبت‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬عبر‭ ‬قيادتها‭ ‬أولا‭ ‬للمجلس‭ ‬وعمله‭. ‬هذه‭ ‬القيادة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كريمة‭ ‬ومميزة‮»‬‭.‬

قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬للمجلس‭ ‬أعطاه‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭ ‬ثقلا‭ ‬ووزنا‭ ‬هائلا‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭ ‬بحكم‭ ‬مكانتها‭ ‬ورؤيتها‭ ‬وحماسها‭ ‬لقضايا‭ ‬المرأة‭. ‬

تحت‭ ‬قيادة‭ ‬سموها‭ ‬لعب‭ ‬المجلس‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭ ‬وعبر‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ووفق‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬مدروسة‭ ‬ورؤية‭ ‬واضحة،‭ ‬أدوارا‭ ‬رئيسية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودشن‭ ‬عهدا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬نهضتها‭.‬

وسمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بثقلها‭ ‬ووزنها‭ ‬ومكانتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وحضورها‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬سموها‭ ‬من‭ ‬حب‭ ‬واحترام‭ ‬وتقدير‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا،‭ ‬أصبحت‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وللقيادات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملها‭.. ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الطموح‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬وتاريخية‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭. ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬أصدر‭ ‬أرقاما‭ ‬وإحصائيات‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬والحياة‭ ‬العامة‭ ‬نسجلها‭ ‬هنا‭ ‬فهي‭ ‬تلخص‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التاريخية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬القاضيات‭ ‬البحرينيات‭ ‬9 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬11 % ‭. ‬في‭ ‬2010‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬25 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬37 % ‭. ‬في‭ ‬2002‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬8 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬23 % ‭. ‬في‭ ‬2002‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬عضوية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬15 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬25 % ‭. ‬في‭ ‬2002‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬عضوية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬0 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬18 % ‭. ‬في‭ ‬2016‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الوزيرات‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬5 % ‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬22 % ‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬ليست‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬وتظهر‭ ‬النهضة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بعد‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬وقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭.‬

لكن‭ ‬أدوار‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬تسجلها‭ ‬الأرقام‭ ‬فقط‭. ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لعبت‭ ‬أدوارا‭ ‬تاريخية‭ ‬نوعية‭ ‬مشهودة‭ ‬في‭ ‬التطورات‭ ‬والتحولات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البحرين‭. ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬هنا‭ ‬مثلا‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬لعبتها‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬وقيادتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬فيها‭. ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬لعبتها‭ ‬أثناء‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭. ‬هذه‭ ‬الأدوار‭ ‬وغيرها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬مصدر‭ ‬أساسي‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭.‬

ونحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬نهضة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ألا‭ ‬نذكر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬وتلعبه‭ ‬الدكتورة‭ ‬هاله‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬وفريق‭ ‬العاملين‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬الذين‭ ‬استطاعوا‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والجهد‭ ‬والإخلاص‭ ‬ترجمة‭ ‬رؤى‭ ‬القيادة‭ ‬وسمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬عمل‭ ‬عملية‭ ‬وناجحة‭ ‬وطموحة‭.‬

‭ ‬وما‭ ‬ذكرناه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفي‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬حقها،‭ ‬قائدة‭ ‬وملهمة‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬تاريخيا‭ ‬مشهودا‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬ونهضة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والوطن‭ ‬عامة‭.‬