مؤلف الكتاب عن العائلة المالكة البريطانية ينـفـي تـعمـد إثارة ضجة لغايـات دعائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬ساسكس‭ ‬قالا‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معهما‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬الحواري‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬انتقالهما‭ ‬المدوّي‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تساءل،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬ميغان‭ ‬حاملاً،‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬مولودهما‭ ‬المنتظر‭ ‬آرتشي‭.

‬وأعادت‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬إحياء‭ ‬جدل‭ ‬حاد‭ ‬عن‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وداخل‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭. ‬

ونُشر‭ ‬اسما‭ ‬عضوي‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬اللذين‭ ‬قد‭ ‬يكونان‭ ‬معنيين‭ ‬بهذا‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الهولندية‭ ‬لكتاب‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬آل‭ ‬وندسور،‭ ‬سارعت‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬إلى‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭. ‬

وأفاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬و«ديلي‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬و«ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬و«نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشخصين‭ ‬المذكورين‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬هما‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وكيت،‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز‭. ‬

لكنّ‭ ‬المؤلف‭ ‬أوميد‭ ‬سكوبي‭ ‬المعروف‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬هاري‭ ‬وميغان،‭ ‬نفى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نشر‭ ‬الاسمين‭. ‬

وقال‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نيوزنايت‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬النسخة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬من‭ ‬الكتاب،‭ ‬وهي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أعرفها‭ ‬والتي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها‭ (...) ‬هي‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬اي‭ ‬اسم‮»‬،‭ ‬نافياً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬‮«‬حيلة‭ ‬دعائية‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬عن‭ ‬الناشر‭ ‬الهولندي‭ ‬تأكيده‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الترجمة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تأذى‭ ‬من‭ ‬‮«‬نظريات‭ ‬المؤامرة‮»‬‭ ‬هذه‭. ‬ونفت‭ ‬مترجمتا‭ ‬الكتاب‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬ارتكبتا‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭. ‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المترجمة‭ ‬الهولندية‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬ساسكيا‭ ‬بيترز‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الاسمين‭ ‬وردا‭ ‬في‭ ‬المخطوطة‭ ‬المرسلة‭ ‬إليها‭. ‬ونسب‭ ‬إليها‭ ‬الموقع‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬كمترجمة،‭ ‬أترجم‭ ‬ما‭ ‬أمامي‮»‬‭.‬