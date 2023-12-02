-->

Sunday, 03 December 2023 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤلف الكتاب عن العائلة المالكة البريطانية ينـفـي تـعمـد إثارة ضجة لغايـات دعائية

12/2/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفى‭ ‬أوميد‭ ‬سكوبي،‭ ‬مؤلف‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الهولندية‭ ‬اسمَا‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬أحاديث‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬نجل‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تعمّد‭ ‬إثارة‭ ‬الضجة‭ ‬لغايات‭ ‬دعائية‭.‬

وكان‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬ساسكس‭ ‬قالا‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معهما‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬الحواري‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬انتقالهما‭ ‬المدوّي‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تساءل،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬ميغان‭ ‬حاملاً،‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬بشرة‭ ‬مولودهما‭ ‬المنتظر‭ ‬آرتشي‭.
‬وأعادت‭ ‬هذه‭ ‬المقابلة‭ ‬إحياء‭ ‬جدل‭ ‬حاد‭ ‬عن‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وداخل‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭. ‬

ونُشر‭ ‬اسما‭ ‬عضوي‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬اللذين‭ ‬قد‭ ‬يكونان‭ ‬معنيين‭ ‬بهذا‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الهولندية‭ ‬لكتاب‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬آل‭ ‬وندسور،‭ ‬سارعت‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬إلى‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭. ‬

وأفاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬و«ديلي‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬و«ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬و«نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشخصين‭ ‬المذكورين‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬هما‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وكيت،‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز‭. ‬

لكنّ‭ ‬المؤلف‭ ‬أوميد‭ ‬سكوبي‭ ‬المعروف‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬هاري‭ ‬وميغان،‭ ‬نفى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نشر‭ ‬الاسمين‭. ‬

وقال‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نيوزنايت‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬النسخة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬من‭ ‬الكتاب،‭ ‬وهي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أعرفها‭ ‬والتي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها‭ (...) ‬هي‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬اي‭ ‬اسم‮»‬،‭ ‬نافياً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬‮«‬حيلة‭ ‬دعائية‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬عن‭ ‬الناشر‭ ‬الهولندي‭ ‬تأكيده‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الترجمة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تأذى‭ ‬من‭ ‬‮«‬نظريات‭ ‬المؤامرة‮»‬‭ ‬هذه‭. ‬ونفت‭ ‬مترجمتا‭ ‬الكتاب‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬ارتكبتا‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭. ‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المترجمة‭ ‬الهولندية‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬الكتاب‭ ‬ساسكيا‭ ‬بيترز‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الاسمين‭ ‬وردا‭ ‬في‭ ‬المخطوطة‭ ‬المرسلة‭ ‬إليها‭. ‬ونسب‭ ‬إليها‭ ‬الموقع‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬كمترجمة،‭ ‬أترجم‭ ‬ما‭ ‬أمامي‮»‬‭.‬

MENAFN02122023000055011008ID1107526028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث