مؤلف الكتاب عن العائلة المالكة البريطانية ينـفـي تـعمـد إثارة ضجة لغايـات دعائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفى أوميد سكوبي، مؤلف الكتاب الذي ورد في نسخته الهولندية اسمَا اثنين من أفراد العائلة المالكة البريطانية على أنهما شاركا في أحاديث عن لون بشرة نجل الأمير هاري وزوجته ميغان، أن يكون تعمّد إثارة الضجة لغايات دعائية.
وكان دوق ودوقة ساسكس قالا خلال مقابلة أجرتها معهما الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها الحواري بعد عام على انتقالهما المدوّي إلى الولايات المتحدة في 2020، إن أحد أفراد العائلة المالكة تساءل، عندما كانت ميغان حاملاً، عن لون بشرة مولودهما المنتظر آرتشي.
وأعادت هذه المقابلة إحياء جدل حاد عن العنصرية في المملكة المتحدة وداخل العائلة المالكة.
ونُشر اسما عضوي العائلة المالكة اللذين قد يكونان معنيين بهذا الحديث في النسخة الهولندية لكتاب جديد عن آل وندسور، سارعت دار النشر إلى سحبها من الأسواق.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام الجمعة، من بينها «بي بي سي» و«ديلي ميرور» و«ذي صن» و«نيويورك تايمز» أن الشخصين المذكورين في الكتاب هما الملك تشارلز الثالث وكيت، أميرة ويلز.
لكنّ المؤلف أوميد سكوبي المعروف بقربه من هاري وميغان، نفى أن يكون نشر الاسمين.
وقال مساء الخميس في برنامج «نيوزنايت» عبر محطة «بي بي سي»: «النسخة الإنجليزية من الكتاب، وهي الوحيدة التي أعرفها والتي وقعت عليها (...) هي الكتاب الذي لا يتضمن اي اسم»، نافياً أن يكون أقدم على أي «حيلة دعائية».
ونقل عن الناشر الهولندي تأكيده أنه «كان خطأ في الترجمة»، مشيراً إلى أنه تأذى من «نظريات المؤامرة» هذه. ونفت مترجمتا الكتاب أن تكونا ارتكبتا أي خطأ.
وأفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» بأن المترجمة الهولندية التي عملت على الكتاب ساسكيا بيترز قالت إن الاسمين وردا في المخطوطة المرسلة إليها. ونسب إليها الموقع قولها «كمترجمة، أترجم ما أمامي».
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