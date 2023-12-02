فتاة تلتقي شبيهتها على ((تيك توك)) لتكتشف سرا عائليا غامضا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولاحقًا،‭ ‬تبين‭ ‬لـ«آنو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬شبيهتها‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬توأمها‭ ‬البيولوجي‭ ‬المفقود‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬انفصالهما‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬تبنّ‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭. ‬

في‭ ‬البداية،‭ ‬اعتقد‭ ‬أصدقاء‭ ‬آنو‭ ‬أنّ‭ ‬الفتاة‭ ‬الأخرى‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬صديقتهم،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬بصبغ‭ ‬شعرها‭ ‬بالأزرق‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاموا‭ ‬بإبلاغها‭ ‬بذلك،‭ ‬بحثت‭ ‬آنو‭ ‬عن‭ ‬الفتاة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭ ‬لتُصدم‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬بالشبه‭ ‬الهائل‭.‬

لاحقًا،‭ ‬قررت‭ ‬آنو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المجموعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬المفقودين‭ ‬في‭ ‬جورجيا،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬حكايات‭ ‬التبني‭ ‬والانفصال‭ ‬لما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬تمكنت‭ ‬آنو‭ ‬من‭ ‬تعقب‭ ‬شبيهتها‭ ‬‮«‬تاكو‭ ‬خفيتيا‮»‬،‭ ‬لتدرك‭ ‬كلتا‭ ‬الفتاتين‭ ‬أنهما‭ ‬توأمان،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬فصلهما‭ ‬عند‭ ‬الولادة‭ ‬وتبنيهما‭. ‬

وقع‭ ‬التوأمان‭ ‬ضحية‭ ‬للسوق‭ ‬السوداء‭ ‬لعمليات‭ ‬التبني‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬جورجيا،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬الأطفال‭ ‬الحديثي‭ ‬الولادة‭ ‬من‭ ‬أمهاتهم‭ ‬وبيعهم‭ ‬لعائلات‭ ‬ثرية‭. ‬

كما‭ ‬تشارك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الممرضات‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬من‭ ‬أمهاتهم‭ ‬عقب‭ ‬ولادتهم،‭ ‬وإبلاغ‭ ‬الأمهات‭ ‬لاحقًا‭ ‬بـ«موت‭ ‬الطفل‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريبوبليكا‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬أنّ‭ ‬آنو‭ ‬سارتانيا‭ ‬وتاكو‭ ‬خفيتيا‭ ‬اكتشفتا‭ ‬بشكل‭ ‬مأساوي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬والدتهما‭ ‬بوفاتهما‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬ولادتهما،‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬

وتبين‭ ‬أن‭ ‬المأساة‭ ‬لم‭ ‬تنتهِ‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تورط‭ ‬والدهما‭ ‬‮«‬غوتشا‭ ‬جاخاريا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيعهما‭ ‬سرًا‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬خطأ‭ ‬أنهما‭ ‬ليستا‭ ‬ابنتيه‮»‬‭.‬