إلغاء رحلات الطيران وقطارات المسافات الطويلة في ميونيخ بسبب الثلوج

إلغاء رحلات الطيران وقطارات المسافات الطويلة في ميونيخ بسبب الثلوج
التاريخ
12/2/2023 7:11:41 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت شركة «دويتشه بان» الألمانية للسكك الحديدية ومطار ميونيخ إن رحلات قطارات المسافات الطويلة ومئات الرحلات الجوية من وإلى مدينة ميونيخ ألغيت، أمس السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة. وأفاد بيان على الموقع الرسمي لمطار ميونيخ بأنه من المقرر ألا تغادر الرحلات أو تصل إليه حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي على الأقل. وقالت «دويتشه بان» على موقعها الإلكتروني إن القطارات لم تتمكن من الوصول إلى محطة القطار المركزية في ميونيخ. وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التوقف طوال اليوم، ونصحت المسافرين بإعادة حجز رحلاتهم.
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