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إلغاء رحلات الطيران وقطارات المسافات الطويلة في ميونيخ بسبب الثلوج

12/2/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بان‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬ومطار‭ ‬ميونيخ‭ ‬إن‭ ‬رحلات‭ ‬قطارات‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة‭ ‬ومئات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مدينة‭ ‬ميونيخ‭ ‬ألغيت،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بسبب‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬بكثافة‭. ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمطار‭ ‬ميونيخ‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ألا‭ ‬تغادر‭ ‬الرحلات‭ ‬أو‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهرا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بان‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬القطارات‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬التوقف‭ ‬طوال‭ ‬اليوم،‭ ‬ونصحت‭ ‬المسافرين‭ ‬بإعادة‭ ‬حجز‭ ‬رحلاتهم‭.‬

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