مفهوم عصري للمعارض المتعددة الخدمات((وايت لاين)) يحتفل بمرور 20 عاما على التأسيس ويعاود الافتتاح مجددا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير - رضا جميل
أعلن وايت لاين المتخصص بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالديكور وورق الحائط والموزع الرئيسي للعلامات التجارية الكبرى من ألمانيا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم عن احتفاله بمرور 20 عاما على التأسيس وإعادة افتتاحه مجددا بمجمع هلا بلازا وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والمدعوين ووسائل الإعلام المختلفة.
وبهذه المناسبة أعرب المؤسس لوايت لاين سعيد افتخاريان عن بالغ السعادة بإعادة افتتاح المعرض في حلته الجديدة وطرحه للمزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن، وذكر أن المعرض يحرص على التميز في نوعية الخدمات التي يقدمها لزبائنه، حيث يوفر أحدث الأفكار والمنتجات والمستلزمات التي تدخل في ديكورات المنازل والشركات وتضفي جمالية عليها.
وذكر أن وايت لاين يلبي كافة احتياجات المشاريع بدءا من المنازل الصغيرة وصولا إلى المشاريع العقارية والسكنية الكبيرة والفنادق الضخمة. وأوضح أن خدمات المعرض تبدأ من دراسة أفكار واحتياجات الزبائن ومن ثم تقديم التصورات والاقتراحات من قبل فريق متخصص ومتمكن وتنفيذها على أرض الواقع وفق رغبات الزبائن. ويشمل ذلك التصميم الكامل للأثاث والفرش والديكورات والإكسسوارات واللمسات للمساحات الخارجية.
وينفرد المعرض بجودة ما يقدمه من خدمات تركيب وتصليح ورق الجدران وتصميمه بالشكل الذي يناسب مع أثاث الزبائن، كما ويقدم أيضا بعض قطع الأثاث مثل الوسائد وإكسسوارات طاولات الطعام وبعض الأواني المنزلية التي يتم تصميمها بشكل خاص للزبائن إلى جانب الخدمات الأخرى.
من جانبه قال وليد كانو، نائب الأمين المالي لغرفة تجارة البحرين، أن وايت لاين يتميز بجودة ما يقدمه من منتجات وخدمات وذلك بفضل تعاقدهم مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة، حيث تتناسب كافة خدماته مع الذوق البحريني والعربي على حد سواء إلى جانب تجديد خدماته بشكل مستمر بما يناسب مع السوق المحلي واحتياجاته.
جدير بالذكر ان المعرض يوفر مقهى صغيرا يوفر من خلاله كافة المشروبات وأنواع الحلويات والسندويشات التي تتم إعداداها بكل حرفية وإتقان ولهذا يعتبر المعرض الوجهة العالية المثالية التي يمكن لكافة أفراد العائلة الاستمتاع أثناء زيارته.
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