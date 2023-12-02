مفهوم عصري للمعارض المتعددة الخدمات((وايت لاين)) يحتفل بمرور 20 عاما على التأسيس ويعاود الافتتاح مجددا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬رضا‭ ‬جميل

أعلن‭ ‬وايت‭ ‬لاين‭ ‬المتخصص‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالديكور‭ ‬وورق‭ ‬الحائط‭ ‬والموزع‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬والدول‭ ‬الإسكندنافية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وتركيا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬احتفاله‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬التأسيس‭ ‬وإعادة‭ ‬افتتاحه‭ ‬مجددا‭ ‬بمجمع‭ ‬هلا‭ ‬بلازا‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمدعوين‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬المؤسس‭ ‬لوايت‭ ‬لاين‭ ‬سعيد‭ ‬افتخاريان‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬السعادة‭ ‬بإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬حلته‭ ‬الجديدة‭ ‬وطرحه‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لزبائنه،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬أحدث‭ ‬الأفكار‭ ‬والمنتجات‭ ‬والمستلزمات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬ديكورات‭ ‬المنازل‭ ‬والشركات‭ ‬وتضفي‭ ‬جمالية‭ ‬عليها‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬وايت‭ ‬لاين‭ ‬يلبي‭ ‬كافة‭ ‬احتياجات‭ ‬المشاريع‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬الصغيرة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬والسكنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والفنادق‭ ‬الضخمة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬المعرض‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬أفكار‭ ‬واحتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقديم‭ ‬التصورات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬ومتمكن‭ ‬وتنفيذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وفق‭ ‬رغبات‭ ‬الزبائن‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬التصميم‭ ‬الكامل‭ ‬للأثاث‭ ‬والفرش‭ ‬والديكورات‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬واللمسات‭ ‬للمساحات‭ ‬الخارجية‭.‬

وينفرد‭ ‬المعرض‭ ‬بجودة‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تركيب‭ ‬وتصليح‭ ‬ورق‭ ‬الجدران‭ ‬وتصميمه‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يناسب‭ ‬مع‭ ‬أثاث‭ ‬الزبائن،‭ ‬كما‭ ‬ويقدم‭ ‬أيضا‭ ‬بعض‭ ‬قطع‭ ‬الأثاث‭ ‬مثل‭ ‬الوسائد‭ ‬وإكسسوارات‭ ‬طاولات‭ ‬الطعام‭ ‬وبعض‭ ‬الأواني‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصميمها‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للزبائن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وليد‭ ‬كانو،‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬وايت‭ ‬لاين‭ ‬يتميز‭ ‬بجودة‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تعاقدهم‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬حيث‭ ‬تتناسب‭ ‬كافة‭ ‬خدماته‭ ‬مع‭ ‬الذوق‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجديد‭ ‬خدماته‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬مع‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬واحتياجاته‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬المعرض‭ ‬يوفر‭ ‬مقهى‭ ‬صغيرا‭ ‬يوفر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬كافة‭ ‬المشروبات‭ ‬وأنواع‭ ‬الحلويات‭ ‬والسندويشات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬إعداداها‭ ‬بكل‭ ‬حرفية‭ ‬وإتقان‭ ‬ولهذا‭ ‬يعتبر‭ ‬المعرض‭ ‬الوجهة‭ ‬العالية‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لكافة‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭.‬