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أحد أحفاد مؤسس ((إيرميس)) يعتزم تبني عامله المنزلي لتوريثه ثروته

12/2/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قرر‭ ‬أحد‭ ‬أحفاد‭ ‬مؤسس‭ ‬دار‭ ‬الجلديات‭ ‬الفرنسية‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬إيرميس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يتبنى‭ ‬عاملاً‭ ‬منزلياً‭ ‬لديه‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬توريثه‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬البالغة‭ ‬مليارات‭ ‬الفرنكات‭ ‬السويسرية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تريبون‭ ‬دو‭ ‬جنيف‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬نيكولا‭ ‬بوييش‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬كانتون‭ ‬فاليه‭ ‬السويسري‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬مساهم‭ ‬فردي‭ ‬في‭ (‬إيرميس‭)‬‮»‬‭ ‬وتبلغ‭ ‬حصته‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الدار‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬بالمائة،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬السويسرية‭. ‬

وارتأى‭ ‬الرجل‭ ‬الثمانيني،‭ ‬وهو‭ ‬عازب‭ ‬ولا‭ ‬أبناء‭ ‬له،‭ ‬‮«‬قَلْبَ‭ ‬تركته‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬لـ«بستاني‭ ‬سابق‮»‬‭ ‬وموظف‭ ‬‮«‬متعدد‭ ‬المهام‮»‬،‭ ‬‮«‬يبلغ‭ ‬51‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬و«من‭ ‬عائلة‭ ‬مغربية‭ ‬متواضعة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬‮«‬تريبون‭ ‬دو‭ ‬جنيف‮»‬‭. ‬

وقدّرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بيلان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬تصنيفا‭ ‬لأغنى‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬ثروة‭ ‬نيكولا‭ ‬بوييش‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬تسعة‭ ‬مليارات‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ ‬وعشرة‭ (‬9.4‭ ‬إلى‭ ‬10‭.‬4‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭) ‬بفضل‭ ‬أسهمه‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلع‭ ‬الجلدية‭ ‬المعروفة‭ ‬بحقائب‭ ‬اليد‭ ‬والأوشحة‭ ‬الحريرية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الصحيفة‭ ‬بأن‭ ‬سليل‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬إيرميس‮»‬‭ ‬أوعز‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أكتوبر‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬‮«‬بترتيب‭ ‬وضع‭ ‬ميراثه‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المحامي‭ ‬كُلِّف‭ ‬أيضاً‭ ‬تنفيذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الميراث‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‮»‬‭. ‬

وإذ‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تبنّي‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬ولكنه‭ ‬غير‭ ‬مألوف‮»‬،‭ ‬أوضحت‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرث‭ ‬‮«‬نصف‮»‬‭ ‬ثروته‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توصُّل‭ ‬الإجراءات‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬التبنّي‭. ‬

لكنّ‭ ‬الصحيفة‭ ‬السويسرية‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يواجه‭ ‬معارضة‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وقع‭ ‬نيكولا‭ ‬بوييش‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬ميراث،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬إلزاماً‭ ‬من‭ ‬الوصية،‭ ‬لصالح‭ ‬مؤسسة‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬إيسقراط‮»‬‭ ‬تعنى‭ ‬بتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬لمكافحة‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تدعم‭ ‬الصحافة‭.‬

لكنّ‭ ‬الملياردير‭ ‬‮«‬بدّل‭ ‬موقفه‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬مذكرة‭ ‬مكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬اليد‮»‬‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فبراير‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬الصحيفة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعتزم‭ ‬اتخاذ‭ ‬ترتيبات‭ ‬أخرى‭ ‬للوصية‮»‬‭. ‬

وأبلغت‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬علمت‭ ‬أخيراً‭ ‬برغبة‭ ‬مؤسسها‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬اتفاق‭ ‬الميراث‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬علم‭ ‬لها‭ ‬بأي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭.‬

واعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬اتفاق‭ ‬الميراث‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬تبدو‭ ‬غير‭ ‬سليمة‮»‬،‭ ‬وأبدت‭ ‬معارضتها‭ ‬إياها‭ ‬تاركةً‭ ‬‮«‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬للنقاش‮»‬‭.‬

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