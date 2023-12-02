افتتاح المعرض الفني ((بحر الحياة: فن حديث ومعاصر من مملكة البحرين)) في واشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬والجمهور‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬‮«‬بحركة‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬تضمن‭ ‬حلقة‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المعرض‭ ‬للضيوف‭ ‬الكرام‭ ‬شملت‭ ‬شرحا‭ ‬للإلهامات‭ ‬تجاه‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬المعروضة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬المعرض‭ ‬بكلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬بافتتاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومعهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬للمجلس‭ ‬منذ‭ ‬انشائه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬برؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬منصات‭ ‬للفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬لإبراز‭ ‬تقدمهم‭ ‬عبر‭ ‬مراحل‭ ‬تطورهم‭ ‬الفني،‭ ‬وتوجيه‭ ‬لتلك‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيئة‭ ‬المغذية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬فيها‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أنه‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية،‭ ‬ومكانته‭ ‬كفنان‭ ‬عالمي‭ ‬مشهور،‭ ‬تتوسع‭ ‬مهمة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬انعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬المعاصر‭ ‬المتغير‭ ‬باستمرار‭ ‬والذي‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬غني‭ ‬من‭ ‬الفنون‭ ‬البصرية‭ ‬يحظى‭ ‬فنانوها‭ ‬الرواد‭ ‬بالاعتراف‭ ‬العالمي‭.‬

وتابع‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬تمتلك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬تاريخاً‭ ‬غنياً‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬والمسرح‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التعبير‭ ‬الفنية،‭ ‬لذا‭ ‬يعمل‭ ‬المجلس‭ ‬كمظلة‭ ‬وقوة‭ ‬حافزة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬المجلس‭ ‬لإيجاد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لإبراز‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬دولياً،‭ ‬وغرس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬بذور‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للسيدة‭ ‬كيت‭ ‬سيلي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬والسيدة‭ ‬لين‭ ‬سنيج‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬عملهما‭ ‬الحثيث‭ ‬لنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التاريخية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬سموه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬ومعهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬مبادرتهم‭ ‬ورعايتهم‭ ‬للمعرض‭ ‬الفني،‭ ‬منوها‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أملنا‭ ‬المشترك‭ ‬ان‭ ‬نترك‭ ‬لكم‭ ‬انطباعًا‭ ‬بأن‭ ‬مشهد‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نشأ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نمو‭ ‬عضوي‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬محلياً‭ ‬وتقديره‭ ‬وتنميته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬جيل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تطلع‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬نموذجا‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬كيت‭ ‬سيلي‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الفنية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومعهد‭ ‬شرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مشيدة‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والفنانين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وأصدائها‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

ويلقي‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إبداعات‭ ‬14‭ ‬فنانا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬يستكشفون‭ ‬ارتباطهم‭ ‬العميق‭ ‬بالبيئة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومواردها،‭ ‬وطقوسها‭ ‬وأساطيرها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرسم،‭ ‬والتصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬والنحت،‭ ‬والفيديو،‭ ‬والتركيب‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭: ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مروة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬محمد‭ ‬المهدي،‭ ‬مريم‭ ‬النعيمي،‭ ‬جعفر‭ ‬العريبي،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العريض،‭ ‬مشاعل‭ ‬الساعي،‭ ‬جمال‭ ‬اليوسف،‭ ‬ناصر‭ ‬اليوسف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬بو‭ ‬سعد،‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو،‭ ‬عائشة‭ ‬حافظ،‭ ‬غادة‭ ‬خنجي،‭ ‬وعباس‭ ‬يوسف‭.‬