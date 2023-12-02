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يويفا يقرر تغيير شكل دوري الأبطال للسيدات

12/2/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭
‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬ستتبنى‭ ‬مسارا‭ ‬جديدا‭ ‬للبطولة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ /‬2026‭.‬

وحاليا‭ ‬يتم‭ ‬تقسيم‭ ‬16‭ ‬فريقا‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬لكن‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ ‬2026‭/ ‬سيشارك‭ ‬18‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬واحد،‭ ‬بحيث‭ ‬يخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

ووافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لليويفا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بهدف‭ ‬تقريب‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للسيدات،‭ ‬للنسخة‭ ‬المزمع‭ ‬تطبيقها‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للرجال‭.‬

وبداية‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬قرر‭ ‬يويفا‭ ‬تغيير‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للرجال‭ ‬من‭ ‬شكلها‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬36‭ ‬فريقا‭ ‬يتم‭ ‬تقسيمها‭ ‬على‭ ‬ثمان‭ ‬مجموعات،‭ ‬لتصبح‭ ‬مسابقة‭ ‬أشبه‭ ‬بالدوري‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وأربع‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬بنظام‭ ‬تصنيفي‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

وبجانب‭ ‬تغيير‭ ‬شكل‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للسيدات،‭ ‬وافق‭ ‬اليويفا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬أخرى‭ ‬للسيدات،‭ ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬فإنها‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬مباشرة‭.‬

وأكد‭ ‬يويفا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬البطولة‭ ‬المستحدثة‭ ‬غدًا‭ ‬الاثنين‭.‬

كما‭ ‬أقر‭ ‬يويفا‭ ‬أجندة‭ ‬مباريات‭ ‬يورو‭ ‬2025‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬بازل‭.‬



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