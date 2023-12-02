يويفا يقرر تغيير شكل دوري الأبطال للسيدات

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- Akhbar Al Khaleej) لندن - (د ب أ) : أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
أمس السبت أن بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات ستتبنى مسارا جديدا للبطولة بدءا من موسم 2025 /2026.
وحاليا يتم تقسيم 16 فريقا على أربع مجموعات، لكن بدءا من موسم 2025 2026/ سيشارك 18 فريقا في دوري واحد، بحيث يخوض كل فريق ثلاث مباريات على ملعبه وثلاث مباريات خارج ملعبه، قبل الانتقال للأدوار الإقصائية.
ووافقت اللجنة التنفيذية لليويفا على هذه التغييرات خلال اجتماعها في هامبورج أمس السبت، بهدف تقريب بطولة دوري الأبطال للسيدات، للنسخة المزمع تطبيقها لمسابقة دوري الأبطال للرجال.
وبداية من الموسم المقبل، قرر يويفا تغيير دوري الأبطال للرجال من شكلها الحالي، حيث يشارك 36 فريقا يتم تقسيمها على ثمان مجموعات، لتصبح مسابقة أشبه بالدوري حيث يخوض كل فريق أربع مباريات على ملعبه وأربع مباريات خارج ملعبه بنظام تصنيفي ، قبل الانتقال للأدوار الإقصائية.
وبجانب تغيير شكل دوري الأبطال للسيدات، وافق اليويفا أيضا على إقامة مسابقة أخرى للسيدات، وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإنها ستقام من الأدوار الإقصائية مباشرة.
وأكد يويفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فيما يخص البطولة المستحدثة غدًا الاثنين.
كما أقر يويفا أجندة مباريات يورو 2025 للسيدات في سويسرا، حيث يقام النهائي يوم 27 يوليو في بازل.
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