إلغاء مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ بسبب تساقط الثلوج بغزارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرا‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬مخاطر‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المشاركين،‭ ‬تم‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ (‬1430‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭).‬

وذكر‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ : ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تجهيز‭ ‬الملعب‭ ‬لاستضافة‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬فإن‭ ‬مخاطر‭ ‬السلامة‭ ‬والوضع‭ ‬المروري‭ ‬جعل‭ ‬الإلغاء‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬الانهيارات‭ ‬الثلجية‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الاستاد‭ ‬سوف‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الجماهير،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬والشرطة‭ ‬والموظفون‭ ‬الآخرون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬للملعب‭ ‬وسط‭ ‬فوضى‭ ‬المواصلات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بافاريا‭ ‬بسبب‭ ‬سقوط‭ ‬الثلوج‭ ‬بغزارة‭.‬

وقال‭ ‬يان‭ ‬كريستيان‭ ‬دريسين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الموعد‭ ‬الجديد‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وبسبب‭ ‬طبيعة‭ ‬ملعب‭ ‬أليانز‭ ‬أرينا،‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬وسائل‭ ‬تسخين‭ ‬لإذابة‭ ‬الثلوج،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬إمكانية‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬ولكن‭ ‬السلامة‭ ‬وفوق‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬رحلة‭ ‬المشجعين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬ميونخ‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬أبعد‭.‬

وتسببت‭ ‬الثلوج‭ ‬والجليد‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬فوضى‭ ‬مرورية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ألمانيا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ .‬

وتم‭ ‬إيقاف‭ ‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ميونخ‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬ظهرا‭ ‬بسبب‭ ‬سقوط‭ ‬الثلوج‭ ‬بغزارة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمتحدث‭ ‬رسمي‭.‬

حتى‭ ‬الآن‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬760‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬إقامتها‭ ‬أمس‭.‬

ووفقا‭ ‬لشركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بان‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬حول‭ ‬ميونخ‭ ‬تم‭ ‬إغلاقها‭ ‬خلال‭ ‬المساء‭.‬

وتم‭ ‬تعليق‭ ‬خدمة‭ ‬القطارات‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬محطة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭. ‬واضطر‭ ‬المسافرون‭ ‬في‭ ‬أولم‭ ‬وميونخ‭ ‬لقضاء‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬القطارات‭.‬







