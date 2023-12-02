بحضور بن جلال وبالشراكة بين ((وزارة التربية)) و((طموح)):ختام متميز لبطولة المواهب البحرينية الأولى لكرة القدم

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية اختتمت منافسات «بطولة المواهب البحرينية الأولى لكرة القدم» والتي تم تنظيمها بالشراكة بين «وزارة التربية والتعليم» و«شركة طموح للإدارة الرياضية»، ضمن خطة التعاون الثنائي بين الجانبين تجاه اكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين في مجال اللعبة، وذلك بتتويج فريق أكاديمية مدرسة سترة الابتدائية بلقب النسخة الأولى التي أقيمت فعاليتها على الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد الكرة. وشهدت النسخة الأولى من المنافسات مشاركة 8 أكاديميات مدرسية وبعدد 200 طالب من المرحلة الابتدائية، والأكاديميات المشاركة التي مثّلت مختلف محافظات المملكة الأربع هي: مركز مدرسة ابن سيناء الابتدائية للبنين، مركز مدرسة البسيتين الابتدائية للبنين، مركز مدرسة الإمام مالك ابن أنس الابتدائية للبنين، مركز مدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية للبنين، مركز مدرسة السنابس الابتدائية للبنين، مركز مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين، مركز مدرسة سترة الابتدائية للبنين، مركز مدرسة الرازي الابتدائية للبنين.
مراسم التتويج
وشهدت منافسات النسخة الأولى حضور محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، وكفاية حبيب العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور نادر جمالي مدير إدارة التربية الرياضية، وقد قام رئيس طموح بتكريم الفرق المشاركة في ختام البطولة، وقد أشاد بالمستويات الراقية والمتقدمة التي أظهرها اللاعبون الصغار، مشيرا إلى أن «الشركة» ستواصل سياستها في دعم الناشئة، وستصب جهودها على تنمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في سبيل احتضان ورعاية اللاعبين المبدعين.
منافسات قوية.. وأسماء واعدة
أكد إبراهيم الوسطي اختصاصي إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم أن المنافسات التي شهدتها النسخة الأولى من البطولة كانت قوية ومثيرة للغاية، وقد أبرزت العديد من الأسماء الواعدة التي ينتظرها مستقبل زاهر في سماء الكرة البحرينية، مشيرا إلى أنهم سعداء بخوض هذه التجربة التي تأتي بالتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التربية الرياضية مع شركة طموح للإدارة الرياضية.
وأضاف: أعتقد أن تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية وبالشراكة بين وزارة التربية وطموح ستؤتي ثمارها الكبيرة في المستقبل، وأرى أن هذه المبادرة من شأنها أن تظهر العديد من الأسماء اللافتة، وخاصة أن مدارس المملكة في المرحلة الابتدائية تزخر بالمواهب التي تحتاج بشدة إلى مثل هذه المبادرات، مثنيا على الدور المهم والكبير لشركة طموح في تبني هذا المشروع المهم.
نجاح منقطع النظير
وبيّن الإعلامي ومعلم التربية الرياضية حسين الدرازي أن النجاح لفعالية بطولة المواهب البحرينية كان منقطع النظير، مع وجود 8 أكاديميات تمثل مختلف محافظات المملكة، تم اختيارها بعناية ودقة من قبل إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، موضحا أن المشاركة جاءت في توقيت مثالي تجاه اللاعبين الصغار، ومستقبلهم الرياضي الذي يتوقع له مع الرعاية والاهتمام أن يكون مشرقا وبراقا.
وقال: نوجّه الثناء الجزيل لشركة طموح على رعايتها للمنافسات، وحرصها على دعم اللاعبين الصغار والناشئة، من أجل إيجاد جيل كروي للمستقبل، يمثّل المنتخبات الوطنية خير تمثيل، ويرفع راية الوطن في مختلف المحافل، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية الكروية الخاصة بفئة اللاعبين الصغار له وقع كبير، كونه عاملا رئيسا على اكتشاف أبرز الخامات التي توجد في المدارس.
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