بحضور بن جلال وبالشراكة بين ((وزارة التربية)) و((طموح)):ختام متميز لبطولة المواهب البحرينية الأولى لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





مراسم‭ ‬التتويج

وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬حضور‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وكفاية‭ ‬حبيب‭ ‬العنزور‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والدكتور‭ ‬نادر‭ ‬جمالي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬طموح‭ ‬بتكريم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬بالمستويات‭ ‬الراقية‭ ‬والمتقدمة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬اللاعبون‭ ‬الصغار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشركة‮»‬‭ ‬ستواصل‭ ‬سياستها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الناشئة،‭ ‬وستصب‭ ‬جهودها‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬احتضان‭ ‬ورعاية‭ ‬اللاعبين‭ ‬المبدعين‭.‬





منافسات‭ ‬قوية‭.. ‬وأسماء‭ ‬واعدة

أكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوسطي‭ ‬اختصاصي‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬وقد‭ ‬أبرزت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سعداء‭ ‬بخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأضاف‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬وبالشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬وطموح‭ ‬ستؤتي‭ ‬ثمارها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬اللافتة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬مدارس‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬تزخر‭ ‬بالمواهب‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬والكبير‭ ‬لشركة‭ ‬طموح‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المهم‭.‬

نجاح‭ ‬منقطع‭ ‬النظير

وبيّن‭ ‬الإعلامي‭ ‬ومعلم‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬حسين‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬لفعالية‭ ‬بطولة‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬كان‭ ‬منقطع‭ ‬النظير،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬8‭ ‬أكاديميات‭ ‬تمثل‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬بعناية‭ ‬ودقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مثالي‭ ‬تجاه‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬ومستقبلهم‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشرقا‭ ‬وبراقا‭.‬

وقال‭: ‬نوجّه‭ ‬الثناء‭ ‬الجزيل‭ ‬لشركة‭ ‬طموح‭ ‬على‭ ‬رعايتها‭ ‬للمنافسات،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬والناشئة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬جيل‭ ‬كروي‭ ‬للمستقبل،‭ ‬يمثّل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬خير‭ ‬تمثيل،‭ ‬ويرفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكروية‭ ‬الخاصة‭ ‬بفئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬له‭ ‬وقع‭ ‬كبير،‭ ‬كونه‭ ‬عاملا‭ ‬رئيسا‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬أبرز‭ ‬الخامات‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬المدارس‭.‬