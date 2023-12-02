إسرائيل تقصف جنوب لبنان في اليوم الثاني من تجدد عدوانها على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بيروت - (رويترز): تبادلت القوات الإسرائيلية ومسلحو جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار أمس في اليوم الثاني من تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انهيار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال حزب الله في بيان إن أحد مقاتليه قتل لكنه لم يحدد متى. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي الجمعة. وقال حزب الله إن اثنين منهم من مقاتليه.
أعلن حزب الله أمس استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر.
وقال حزب الله في بيانات منفصلة أمس، إن مقاتليه استهدفوا مواقع رويسات العلم في مزارع شبعا و«جل العلام» و«الراهب» وثكنة «برانيت» بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
وكان الحزب أعلن في وقت سابق استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في موقع «خربة ماعر»، بالأسلحة الصاروخية.
بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا من لبنان سقطتا في منطقتين مفتوحتين في شومراه على الجانب المقابل من الحدود من بلدة مروحين بجنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه رد بمهاجمة موقع الإطلاق وأماكن أخرى في جنوب لبنان.
وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز في وقت سابق أمس إن قصفا إسرائيليا أصاب مكانا قريبا من مقر القوة بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ قصفا قرب الناقورة بعد رصد «نشاط غير عادي» في المنطقة.
ورصدت قوات اليونيفيل أيضا إطلاق نار في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) من منطقة طير حرفا، التي تبعد ميلا تقريبا من الحدود، باتجاه إسرائيل.
MENAFN02122023000055011008ID1107526018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.