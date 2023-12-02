إسرائيل تقصف جنوب لبنان في اليوم الثاني من تجدد عدوانها على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬مقاتليه‭ ‬قتل‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬متى‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬الجمعة‭. ‬وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭. ‬

أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬خمسة‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالأسلحة‭ ‬المناسبة‭ ‬وإصابتها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.

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وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬مواقع‭ ‬‏رويسات‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬و«جل‭ ‬‏العلام‮»‬‭ ‬و«الراهب‮»‬‭ ‬وثكنة‭ ‬‮«‬برانيت‮»‬‭ ‬بالأسلحة‭ ‬المناسبة‭ ‬وإصابتها‭ ‬إصابة‭ ‬مباشرة‭.

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وكان‭ ‬الحزب‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬استهداف‭ ‬مرابض‭ ‬مدفعية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬خربة‭ ‬ماعر‮»‬،‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الصاروخية‭. ‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قذيفتي‭ ‬هاون‭ ‬أطلقتا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬سقطتا‭ ‬في‭ ‬منطقتين‭ ‬مفتوحتين‭ ‬في‭ ‬شومراه‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المقابل‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬مروحين‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬أنه‭ ‬رد‭ ‬بمهاجمة‭ ‬موقع‭ ‬الإطلاق‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬أصاب‭ ‬مكانا‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬القوة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الناقورة‭ ‬الساحلية‭ ‬وحول‭ ‬بلدة‭ ‬رميش‭ ‬الحدودية‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬قصفا‭ ‬قرب‭ ‬الناقورة‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬نشاط‭ ‬غير‭ ‬عادي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ورصدت‭ ‬قوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أيضا‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬0900‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬طير‭ ‬حرفا،‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬ميلا‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬