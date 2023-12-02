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118 دولة تتعهّد بزيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030

12/2/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقّعت‭ ‬118‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تعهّدًا‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬قدرات‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الدول‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ (‬كوب28‭) ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬المؤتمر‭.‬

وكانت‭ ‬الرئاسة‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬116‭ ‬دولة‭ ‬وقعت‭ ‬التعهد‭. ‬وبصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العدد‭ ‬النهائي،‭ ‬فإن‭ ‬الإعلان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬إدراج‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أممي‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬كوب28‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬أحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المزيد،‭ ‬أطلب‭ ‬باحترام‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ (‬في‭ ‬المؤتمر‭) ‬الانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬وسيساعد‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الفحم‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬احتجاز‭ ‬الكربون‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ينبغي‭ ‬سلوكه،‭ ‬فإن‭ ‬لائحة‭ ‬الموقّعين‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬رئاسة‭ ‬كوب28‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬والمستهلكة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬أي‭ ‬روسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬والصين‭ ‬وإيران‭ ‬والعراق‭ ‬وفنزويلا‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر‭... ‬وتعهدت‭ ‬الدول‭ ‬الموقّعة‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬معًا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬القدرات‭ ‬العالمية‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح،‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬غيغاوات‭ ‬بنهاية‭ ‬العقد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬‮«‬الفروقات‭ ‬والظروف‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬لمختلف‭ ‬الدول‭. ‬وتبلغ‭ ‬القدرات‭ ‬الحالية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬3400‭ ‬غيغاوات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.
‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كانت‭ ‬القدرات‭ ‬العالمية‭ ‬للطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬تبلغ‭ ‬3372‭ ‬غيغاوات،‭ ‬وفقًا‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ (‬إيرينا‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬هيمنة‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ (‬37 % ‭) ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭ (‬31 % ‭) ‬عليها‭. ‬كما‭ ‬وعدت‭ ‬الدول‭ ‬بمضاعفة‭ ‬الوتيرة‭ ‬السنوية‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬من‭ ‬2 % ‭ ‬إلى‭ ‬4 % ‭. ‬وتبقى‭ ‬هذه‭ ‬التعهدات‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭. ‬

وأطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬نداءً‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬كوب28‭. ‬ولقي‭ ‬النداء‭ ‬أيضًا‭ ‬دعم‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬ومجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بـ80 % ‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬العالمية‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان،‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬الإعداد‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬هو‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬والمستثمرين‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬خمسين‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬تمثل‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬العالمي،‭ ‬التزمت‭ ‬بالتخلص‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬وهو‭ ‬إعلان‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنفط‭ ‬الذي‭ ‬تبيعه‭. ‬ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬29‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬منها‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬وأدنوك‭ ‬الإماراتية،‭ ‬ميثاقا‭ ‬يحدد‭ ‬أهداف‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬أو‭ ‬قبله‮»‬،‭ ‬وانبعاثات‭ ‬‮«‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الصفر‮»‬‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬الميثان،‭ ‬و«عدم‭ ‬الحرق‭ ‬الروتيني‮»‬‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬الإنتاج‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬ميثاق‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بانبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعمليات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬المنبعث‭ ‬أثناء‭ ‬استهلاك‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الذي‭ ‬تبيعه‭ ‬ويمثل‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬للقطاع‭. ‬وفي‭ ‬تطور‭ ‬آخر‭ ‬أعلنت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ (‬كوب28‭) ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬المساهمة‭ ‬بثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬‮«‬الصندوق‭ ‬الأخضر‭ ‬للمناخ‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬ثراءً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬المساهمة‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭. ‬وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬تمثّل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬بإعلان‭ ‬التزام‭ ‬جديد‭ ‬بقيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬للصندوق‭ ‬الأخضر‭ ‬للمناخ‮»‬‭.‬

المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬فيها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬كانت‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬وكانت‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جددت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭.‬

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