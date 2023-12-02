البحرين الوطني يُطلق حملة ((حوّل تمويلك)) مع مكافآت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NBB

كما‭ ‬وسيستفيد‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بتحويل‭ ‬تمويلهم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬وموافقات‭ ‬سريعة،‭ ‬ويمكنهم‭ ‬اكتشاف‭ ‬أبرز‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬معدلات‭ ‬ربح‭ ‬حصرية،‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭. ‬وسيتوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬حصرياً‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬المختارة‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬

وحول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أهدافك‭ ‬المالية‭ ‬تهمنا‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬ندعوك‭ ‬لتحويل‭ ‬تمويلك‭ ‬معنا‭ ‬والتمتع‭ ‬بأفضل‭ ‬العروض‭. ‬يمكنك‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الربح‭

‬والشروط‭ ‬المرنة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تناسبك‮»‬‭. ‬

يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬سعيه‭ ‬لتطوير‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬بصفته‭ ‬البنك‭ ‬المفضل‭ ‬لإجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬اليومية،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الدائم‭ ‬بمنهجية‭ ‬مركزية‭ ‬العملاء‭.

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