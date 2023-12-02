البحرين الوطني يُطلق حملة ((حوّل تمويلك)) مع مكافآت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) عن إطلاق حملة «حوّل تمويلك» بهدف حث العملاء على تحويل تمويلاتهم الشخصية إلى البنك. وسيُمنح جميع أصحاب الطلبات الناجحة مكافأة مالية بمبلغ 100 دينار بحريني عند تحويل تمويلاتهم الشخصية إلى بنك البحرين الوطني.
كما وسيستفيد العملاء الذين يقومون بتحويل تمويلهم من عملية تقديم وموافقات سريعة، ويمكنهم اكتشاف أبرز العروض التي تشمل معدلات ربح حصرية، وفترة سماح تصل إلى 3 أشهر. وسيتوفر البرنامج حصرياً في بعض من فروع البنك المختارة وسيستمر حتى نهاية العام الجاري.
وحول هذه المناسبة صرّح صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني بالقول: «أهدافك المالية تهمنا. ولهذا السبب ندعوك لتحويل تمويلك معنا والتمتع بأفضل العروض. يمكنك الاستفادة من معدلات الربح
والشروط المرنة والخدمات التي تناسبك».
يواصل بنك البحرين الوطني سعيه لتطوير مبادرات جديدة والتي من شأنها أن تعزز مكانة البنك بصفته البنك المفضل لإجراء المعاملات المصرفية اليومية، ويأتي ذلك كجزء من التزام البنك الدائم بمنهجية مركزية العملاء.
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