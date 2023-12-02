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آبل تطلق Watch Series 9 باللون الأحمر

12/2/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬آبل‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬ Watch ‭ ‬ Series ‭ ‬9‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬خيار‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشرية‭.‬

وتتميز‭ ‬الساعة‭ ‬بغلاف‭ ‬من‭ ‬الألمنيوم‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬مع‭ ‬حزام‭ ‬رياضي‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬وهي‭ ‬مدعومة‭ ‬بالمعالج‭ ‬الجديد‭ ‬ S 9‭ ‬ SiP ،‭ ‬وتتميز‭ ‬ Watch ‭ ‬ Series ‭ ‬9‭ ‬بإمكانات‭ ‬الصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬والسلامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإيماءة‭ ‬الجديدة‭ ‬للنقر‭ ‬المزدوج‭ ‬وميزة‭ ‬ Precision ‭ ‬ Finding ‭ ‬لجهاز‭ ‬آيفون‭.‬

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