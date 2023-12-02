آبل تطلق Watch Series 9 باللون الأحمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت آبل عن إضافة نابضة بالحياة إلى تشكيلة
Watch
Series 9 مع تقديم خيار اللون الأحمر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.
وتتميز الساعة بغلاف من الألمنيوم باللون الأحمر مع حزام رياضي باللون الأحمر، وهي مدعومة بالمعالج الجديد S 9 SiP ، وتتميز Watch Series 9 بإمكانات الصحة واللياقة والسلامة، بالإضافة إلى الإيماءة الجديدة للنقر المزدوج وميزة Precision Finding لجهاز آيفون.
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