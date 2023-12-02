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النساء مترددات في استخدام الذكاء الاصطناعييميلون إلى السعي لتحقيق الكفاءة قبل التفكير في استخدام التكنولوجيا

12/2/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬تردد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وخاصة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انخراط‭ ‬أقل‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويشير‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬24 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬هن‭ ‬إناث،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬ثقة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

‭ ‬والدراسة‭ ‬تُظهر‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬يميلن‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬قبل‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬بينما‭ ‬يتقبل‭ ‬الرجال‭ ‬التحديات‭ ‬بدون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الكفاءة،‭ ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬خوف‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬الآخرين‭ ‬لهن‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يُفهم‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المؤهلات‭ ‬أو‭ ‬القدرات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬يظهر‭ ‬تردد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬شات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬54 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بينما‭ ‬ينخفض‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬إلى‭ ‬35 ‭%‬ ‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬وبعض‭ ‬النساء‭ ‬يعزفن‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتهن‭ ‬وصوتهن‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬تتمتع‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بميزة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬بنية‭ ‬تحتيّة‭ ‬رقميّة‭ ‬هائلة،‭ ‬سواء‭ ‬للاستخدام‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬لأغراض‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬التعليم‭. ‬ونتيجة‭ ‬للانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬لشبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الأدوات‭ ‬الرقميّة‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‭ ‬تعاملت‭ ‬المرأة‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬الرقميّة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬إلمامها‭ ‬بالمعارف‭ ‬الرقميّة‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬احتلت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينيّة‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الرقميّة‭.‬

وقد‭ ‬حلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفرعية‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬الإنترنت‭ ‬الشامل‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬أجرته‭ ‬ Economist ‭ ‬ Impact ،‭ ‬وقد‭ ‬شملت‭ ‬المؤشرات‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬للإدماج‭ ‬الالكتروني‭ ‬للإناث،‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬للإناث،‭ ‬وتعليم‭ ‬مواد‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬والرياضيات‭ (‬ STEM ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬البيانات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والتشريعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالخصوصية‭.‬

هل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬

يهدد‭ ‬وظائف‭ ‬النساء؟

تحذر‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ماكنزي‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بها،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لفقدان‭ ‬وظائفهن؛‭ ‬بسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬الرجال‭.‬

ويتوقع‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬عمليات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬تحول‭ ‬وظيفي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وتظهر‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مهن‭ ‬جديدة؛‭ ‬بسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بنسبة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬ونصف‭ ‬والدراسة‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬يُتوقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وتقدم‭ ‬الشركتان‭ ‬‮«‬سوبرمامز‮»‬‭ ‬و‮«‬إيه‭ ‬آي‭ ‬فورس‮»‬‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحديث‭.‬

مواجهة‭ ‬النساء‭ ‬للتحديات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬تظهر‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬يتلقين‭ ‬أجورًا‭ ‬أقل،‭ ‬ويشغلن‭ ‬عددًا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬ويشاركن‭ ‬بنسبة‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬والرياضيات‭.‬

ووجد‭ ‬تقرير‭ ‬لليونسكو‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬يشكلن‭ ‬فقط‭ ‬29 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬وأن‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬الاستخدامات‭ ‬الأساسية‭ ‬للنساء‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الرجال‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬نضج‭ ‬وتطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يطرح‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬التساؤل‭: ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنساء؟

هل‭ ‬سيتم‭ ‬استغلال‭ ‬قوة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬لتقليل‭ ‬فجوات‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬أم‭ ‬ستستمر‭ ‬هذه‭ ‬الفجوات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تتسع؟‭ ‬ويقوم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اليونسكو‭ ‬وبنك‭ ‬التنمية‭ ‬للبلدان‭ ‬الأميركية‭ (‬ IDB ‭)
‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ (‬ OECD ‭) ‬بدراسة‭ ‬تأثير‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬متابعًا‭ ‬المراحل‭ ‬الرئيسية‭ ‬لدورة‭ ‬حياة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الوظيفة‭ ‬حتى‭ ‬التوظيف‭ ‬والتقدم‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬داخل‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬وهذا‭ ‬التعاون‭ ‬يمثل‭ ‬مقدمة‭ ‬شاملة‭ ‬لقضايا‭ ‬الجنس‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المحادثات‭ ‬الهامة‭ ‬حول‭ ‬مساواة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭.‬

نساء‭ ‬بارزات‭ ‬في‭ ‬ميدان

‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي

بالرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يبرز‭ ‬تأثير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬المبدعات‭ ‬اللواتي‭ ‬استطعن‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتحقيق‭ ‬إسهامات‭ ‬بارزة،‭ ‬ويتمثل‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تطبيقات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإدارة‭ ‬مؤسسات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬رائدة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬بارعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭:‬

في‭ ‬في‭ ‬لي

تشكل‭ ‬إحدى‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬المديرة‭ ‬المشاركة‭ ‬لمعهد‭ ‬ستانفورد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المرتكز‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ (‬ HAI ‭) ‬وكما‭ ‬تشغل‭ ‬أيضاً‭ ‬وظيفة‭ ‬أستاذة‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭. ‬واشتهرت‭ ‬بعملها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رؤية‭ ‬الحاسوب‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الصور،‭ ‬وساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬‮«‬إميج‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬معياراً‭ ‬للتعرف‭ ‬المرئي‭.‬

سينثيا‭ ‬بريزيل

باحثة‭ ‬حاسوب‭ ‬معروفة‭ ‬بعملها‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الروبوتات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬تشغل‭ ‬أيضاً‭ ‬وظيفة‭ ‬أستاذة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ (‬ MIT ‭) ‬وقادت‭ ‬مجموعة‭ ‬الروبوتات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬المعهد،‭ ‬وقامت‭ ‬بتطوير‭ ‬أول‭ ‬روبوت‭ ‬اجتماعي‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬كسمت‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬صمم‭ ‬للتفاعل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬مع‭ ‬البشر،‭ ‬وأثر‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬ميدان‭ ‬الروبوتات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

شافي‭ ‬غولدفاسر

عالمة‭ ‬حاسوب‭ ‬معروفة‭ ‬بأبحاثها‭ ‬في‭ ‬نظرية‭ ‬التشفير،‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬مديرة‭ ‬معهد‭ ‬سيمونز‭ ‬لنظرية‭ ‬الحوسبة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬بيركلي‭ ‬وتعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشفير،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬مساهمات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬إثباتات‭ ‬المعرفة‭ ‬الصفرية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬نظام‭ ‬التشفير‭ ‬الاحتمالي‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬نظام‭ ‬التشفير‭ ‬غولدفاسر‭ ‬ميكالي‭.‬

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