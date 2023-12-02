ترافكو تحتفل بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توجه إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو بمناسبة يوم المرأة البحرينية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة
احتفال مملكة البحرين في الأول من شهر ديسمبر من كل عام بمناسبة «يوم المرأة البحرينية».
وعبرت مجموعة ترافكو عن شكرها وتقديرها للمرأة البحرينية ولموظفات المجموعة،
مشيدة بالدور المتميز لهن في مجالات العمل بكل إدارات المجموعة ومساهمتهم في نجاح وتطور المجموعة. وتتكون الإدارة العليا والمتوسطة للمجموعة من السيدات بنسبة 40% لهن دور حيوي ومهم في نمو وتقدم المجموعة.
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