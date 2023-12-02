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ترافكو تحتفل بيوم المرأة البحرينية

12/2/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجه‭ ‬إبراهيم‭ ‬زينل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمناسبة‮
‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬‮

وعبرت‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ولموظفات‭ ‬المجموعة،‮
‬مشيدة‭ ‬بالدور‭ ‬المتميز‭ ‬لهن‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬إدارات‭ ‬المجموعة‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬وتطور‭ ‬المجموعة‭. ‬وتتكون‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭% ‬لهن‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتقدم‭ ‬المجموعة‭.‬

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