ترافكو تحتفل بيوم المرأة البحرينية

وعبرت‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ولموظفات‭ ‬المجموعة،‮ ‬مشيدة‭ ‬بالدور‭ ‬المتميز‭ ‬لهن‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬إدارات‭ ‬المجموعة‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬وتطور‭ ‬المجموعة‭. ‬وتتكون‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭% ‬لهن‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتقدم‭ ‬المجموعة‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.