((التنمية السياسية)) يكرم منتسباته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفع‭ ‬المعهد‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وخلال‭ ‬الاحتفال،‭ ‬أكد‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ومشيدا‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬منتسبات‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬دؤوب‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭. ‬وكان‭ ‬له‭ ‬أثره‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭.‬