((التنمية السياسية)) يكرم منتسباته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرم معهد البحرين للتنمية السياسية عددا من منتسباته خلال حفل أقامه بمناسبة يوم المرأة البحرينية، بحضور المدير التنفيذي،
الأستاذة إيمان فيصل جناحي، وعددا من الموظفين.
وبهذه المناسبة، رفع المعهد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وخلال الاحتفال، أكد المعهد على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
ومشيدا بما تقدمه منتسبات المعهد من عمل دؤوب أسهم في تطوير العديد من البرامج والمبادرات النوعية. وكان له أثره الواضح في المكانة التي وصل إليها.
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