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التربية: الحرص على تقديم الخدمات التعليمية الملائمة لذوي الإعاقة

12/2/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بتجربة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬الملائمة‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كفالة‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات،‭ ‬وما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬وجوب‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬لكل‭ ‬فرد،‭ ‬لتنمية‭ ‬استعداداته‭ ‬وقدراته‭ ‬ومهاراته،‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذاته‭ ‬وتطوير‭ ‬حياته‭ ‬ومجتمعه‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والذي‭ ‬يوافق‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬وفق‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معلمين‭ ‬مختصين‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برنامج‭ ‬دمج‭ ‬الطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬البسيطة‭ ‬ومتلازمة‭ ‬داون،‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2001‭/‬2002،‭ ‬ويستهدف‭ ‬القابلين‭ ‬للتعلم‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬المذكورة،‭ ‬ممن‭ ‬يتراوح‭ ‬معدل‭ ‬ذكائهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و70‭ ‬وفق‭ ‬اختبار‭ ‬الذكاء،‭ ‬ويتم‭ ‬تدريسهم‭ ‬المواد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬العادية،‭ ‬ويتم‭ ‬دمجهم‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬الأنشطة‭ ‬مثل‭ ‬الرياضة،‭ ‬والموسيقى،‭ ‬والرسم،‭ ‬والتصميم‭ ‬والتقانة،‭ ‬والمجالات،‭ ‬والحاسوب‭.‬

وتابعت‭ ‬بأنه‭ ‬يتم‭ ‬لفئة‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬البسيطة‭ ‬ومتلازمة‭ ‬داون‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للطفولة‭ ‬المبكرة‭ (‬بورتاج‭)‬،‭ ‬ومقياس‭ ‬السلوك‭ ‬التكيفي‭ ‬للمهارات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مع‭ ‬منهج‭ ‬تربوي‭ ‬تعليمي‭ ‬تأهيلي‭ ‬خاص‭ ‬بهم،‭ ‬ينمي‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والتأهيلية،‭ ‬ويساعدهم‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬والمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي‭ ‬والعائلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الزراعي‭ ‬‮«‬بذرة‭ ‬عطاء‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أولت‭ ‬الوزارة‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الجسدية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التوجيه‭ ‬الدراسي‭ ‬والإرشاد‭ ‬النفسي‭ ‬للطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الحركية،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬المحيط‭ ‬الذي‭ ‬يعيشون‭ ‬فيه،‭ ‬إذ‭ ‬بدأت‭ ‬الوزارة‭ ‬بدمج‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بمدارسها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1979م‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬بمفهوم‭ ‬الإعاقة‭ ‬الجسدية،‭ ‬مع‭ ‬تهيئة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للبيئة‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬يقضي‭ ‬الطالب‭ ‬معظم‭ ‬يومه‭ ‬فيها‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬رعاية‭ ‬الطلبة‭ ‬المكفوفين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬البصرية،‭ ‬بينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة،‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعينات‭ ‬المساندة‭ (‬آلة‭ ‬بيركنز،‭ ‬برينتو،‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬مزود‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الناطق‭)‬،‭ ‬وتزويد‭ ‬المدارس‭ ‬باللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالطلبة‭ ‬المكفوفين،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مسارات‭ ‬أرضية‭ ‬للطلبة‭ ‬المكفوفين‭ ‬في‭ ‬مدارسهم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المحفزة‭ ‬على‭ ‬التعلم،‭ ‬وتوفير‭ ‬المواد‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بضعاف‭ ‬البصر‭ ‬مثل‭ ‬طباعة‭ ‬الكتب‭ ‬بخط‭ ‬كبير‭ ‬غامق،‭ ‬ووضع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬خاصة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الامتحانات‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تهتم‭ ‬أيضاً‭ ‬بدمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية،‭ ‬ممن‭ ‬زرعت‭ ‬لهم‭ ‬القوقعة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وضعاف‭ ‬السمع‭ ‬البسيط‭ ‬والمتوسط‭ ‬بجميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية،‭ ‬حيث‭ ‬تتلقى‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬توفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعينات‭ ‬المساندة‭ (‬السماعات‭ ‬الرقمية‭)‬،‭ ‬ووضع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬خاصة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الامتحانات،‭ ‬وتحويل‭ ‬نص‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬قرائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬النطق‭ ‬واللغة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2011‭-‬2012،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬معلمي‭ ‬نطق‭ ‬ولغة‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬طلبة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬النطق‭ ‬والكلام‭.‬

من‭ ‬جانبٍ‭ ‬آخر،‭ ‬أوضحت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬الطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬التوحد‭ ‬بالمدارس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2010‭/‬2011،‭ ‬ومازال‭ ‬التوسع‭ ‬مستمراً‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الحالي‭ ‬وفقاً‭ ‬لخطط‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تدريسهم‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬العادية،‭ ‬ويدمجون‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬العاديين‭ ‬في‭ ‬حصص‭ ‬الأنشطة‭ ‬مثل‭ ‬الرياضة،‭ ‬والموسيقى،‭ ‬والرسم،‭ ‬والتصميم‭ ‬والتقانة،‭ ‬والحاسوب،‭ ‬ويقوم‭ ‬برنامج‭ ‬دمج‭ ‬الطلبة‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬التوحد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تحليل‭ ‬السلوك‭ ‬التطبيقي‭ ‬ ABA ‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأهيلهم‭ ‬لعملية‭ ‬الدمج‭ ‬الكلي‭ ‬ولعلاج‭ ‬المشكلات‭ ‬السلوكية‭ ‬لديهم،‭ ‬وبرنامج‭ ‬التواصل‭ (‬بيكس‭) ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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