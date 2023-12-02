إشادات بانسيابية العملية الانتخابية في السفارة المصرية من البحرين.. المصريون يصوتون لرُبّـان النيل القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
تصوير: رضـا جميل
تواصل لليوم الثاني توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية على سفارة جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس، في مقر السفارة المصرية بالمنامة.
وشهدت السفارة حضورًا مكثفا من أبناء الجالية المصرية الذين حرصوا على المساهمة في ديمومة العمل الديمقراطي واختيار رئيس الجمهورية القادم عبر التصويت في الانتخابات، وشهدت أجواء الانتخابات تواجد مجموعة من الأطفال الذين حاولوا ببراءتهم معرفة ما يدور حولهم وكيفية سير العملية الانتخابية.
وقالت السفيرة ريهام خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة إن اليوم الثاني من عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية مرّ بشكل سلس وانسيابي، حيث تميّز بحضور مكثف من الجالية المصرية في البحرين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والعمل الديمقراطي لاختيار رئيس الجمهورية القادم.
وأكدت لـ«أخبار الخليج» أن الحكومة البحرينية سجلت موقفًا أخويًا آخر في دعم السفارة المصرية لتنظيم العملية الانتخابية في مبنى السفارة من خلال إدراج كل الجهات المعنية التي عبرّت عن استعدادها لإنجاح هذا العرس الديمقراطي وساهمت فيه.
وأثنت إحدى الناخبات المتواجدات في اليوم الثاني للتصويت في السفارة المصرية على جهود مملكة البحرين التي سمحت بالممارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية والتشجيع على الحماس الانتخابي من خلال وضع اللافتات المعبرة بالقرب من موقع السفارة، وذلك من باب إحياء روح تجربة العمل الانتخابي المصري في البحرين.
ونوّهت إلى الجهود الملحوظة في تنسيق حركة المرور في محيط السفارة، إلى جانب تأمين المواطنين المصريين القادمين للتصويت.
وعبّر ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بمملكة البحرين د. رامي علم الدين عن سعادته بالمشهد الديمقراطي الحاصل في البحرين وبالتحديد في السفارة المصرية مع الاقبال الملحوظ من الناخبين من كل الأعمار برفقة أهاليهم وذويهم من الأطفال ومن كبار السن وذلك للاطلاع على آلية الانتخاب والتصويت.
وأضاف أن السفارة شهدت إقبالًا مصريًا من جميع أطياف الجمهورية، وذلك لأداء الواجب الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية القادم، كما لوحظت مشاركة المرأة المصرية في صناعة القرار المتعلق باختيار رئيس الجمهورية القادم.
وتحدثت ناخبة أخرى عن مدى سعادتها بمساهمتها في ديمومة العمل الديمقراطي عبر المشاركة في اختيار الرئيس المصري القادم.
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