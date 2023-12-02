إشادات بانسيابية العملية الانتخابية في السفارة المصرية من البحرين.. المصريون يصوتون لرُبّـان النيل القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬رضـا‭ ‬جميل‭ ‬

تواصل‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬توافد‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬2024‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬بالمنامة‭.‬

وشهدت‭ ‬السفارة‭ ‬حضورًا‭ ‬مكثفا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬ديمومة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬واختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬القادم‭ ‬عبر‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وشهدت‭ ‬أجواء‭ ‬الانتخابات‭ ‬تواجد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬ببراءتهم‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬حولهم‭ ‬وكيفية‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

وقالت‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬إن‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬مرّ‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬وانسيابي،‭ ‬حيث‭ ‬تميّز‭ ‬بحضور‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬والعمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬القادم‭.‬

وأكدت‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬سجلت‭ ‬موقفًا‭ ‬أخويًا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬لتنظيم‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدراج‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬عبرّت‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬العرس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وساهمت‭ ‬فيه‭.‬

وأثنت‭ ‬إحدى‭ ‬الناخبات‭ ‬المتواجدات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬بالممارسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬الحماس‭ ‬الانتخابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬اللافتات‭ ‬المعبرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬السفارة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬إحياء‭ ‬روح‭ ‬تجربة‭ ‬العمل‭ ‬الانتخابي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأمين‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬القادمين‭ ‬للتصويت‭.‬

وعبّر‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للمصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬رامي‭ ‬علم‭ ‬الدين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشهد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬الاقبال‭ ‬الملحوظ‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأعمار‭ ‬برفقة‭ ‬أهاليهم‭ ‬وذويهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬الانتخاب‭ ‬والتصويت‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالًا‭ ‬مصريًا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أطياف‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأداء‭ ‬الواجب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬القادم،‭ ‬كما‭ ‬لوحظت‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬المتعلق‭ ‬باختيار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬القادم‭.‬

وتحدثت‭ ‬ناخبة‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سعادتها‭ ‬بمساهمتها‭ ‬في‭ ‬ديمومة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬القادم‭.‬