الأسعار تبدأ من 1900 وتصل إلى 4000 دينار أصحاب حملات الحج يحثون على التسجيل للموسم الجديد

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- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
حث أصحاب حملات الحج والعمرة العاملة في مملكة البحرين الراغبين من المواطنين والمقيمين للالتحاق بإحدى الحملات الرسمية للحج على التسجيل المبكر لموسم الحج 1445 هـ/ 2024، الذي يتواكب مع البرنامج الزمني وخطة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرين إلى أن التسجيل المبكر بدأ في شهر أكتوبر الماضي، ويستمر إلى 20 فبراير 2024، قبل 20 يومًا من شهر رمضان.
وأوضحوا لـ«أخبار الخليج» أن حصة مملكة البحرين لموسم الحج 4625 حاجًا من المواطنين والمقيمين، وهنالك إقبال من المقيمين بنسبة أكبر من المواطنين، داعين المواطنين والمقيمين للالتحاق بإحدى الحملات الرسمية للحج قبل انتهاء فترة التسجيل.
وأشاروا إلى أن متوسط تسعيرة الحج للفرد في الحملات تتراوح ما بين 1900 و2100 دينار للغرفة الرباعية، و2300 دينار للغرفة الثلاثية، وتتراوح ما بين 2500 و3000 دينار للغرفة الثنائية، وتصل إلى 4000 دينار للغرفة الفردية.
وأكد جاسم أبل، صاحب حملة المواسم للحج والعمرة ضرورة تهيئة جمهور المواطنين والمقيمين مع فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج، مشيرًا إلى أن الملاحظ أن هنالك إقبالا أكبر على التسجيل من المقيمين، أما المواطنين فإن إقبالهم على التسجيل يعد جيدًا، وذلك لأنها تجربة جديدة، فهذه أول مرة يبدأ التسجيل في أكتوبر، ولذلك فإن البعض مفاجأ والبعض الآخر غير مدرك لأهمية التسجيل المبكر خصوصًا أن إغلاق باب التسجيل للحج سيكون مبكرًا وهذه أول مرة تحدث أن يتم غلق باب التسجيل للحج في تاريخ 20 فبراير 2024.
وأشار إلى أن التسجيل للحج عادة يتم في شهر شوال، أما في موسم حج 1445 هـ فإن إغلاق باب التسجيل سيتم قبل شهر رمضان بعشرين يومًا، داعيًا الراغبين في التسجيل المبكر للحج إلى الالتحاق بإحدى الحملات الرسمية قبل انتهاء الفترة المحددة.
وبخصوص التوقعات للإقبال على موسم الحج 1445 هـ، أوضح أبل أن الإقبال جيد، إلا أنه أبدى تخوفه من إغلاق وقت التسجيل لموسم الحج ولا يزال لدى الحملات مقاعد شاغرة.
وأشار إلى أن كوتة بعثة البحرين لموسم الحج 1445 هـ هي نفس الموسم السابق وهي 4625 حاجا.
أما بخصوص أسعار الحج، أوضح أبل أن الأسعار طرحت وفي غالبيتها مقاربة للعام الماضي، وتتراوح ما بين 1900 و2100 دينار وهو متوسط سعر الغرفة الرباعية للفرد، أما الغرفة الثنائية فهي حوالي 3000 دينار للفرد، والغرفة الفردية تصل إلى 4000 دينار وهنالك إقبال على الغرف الفردية، مشيرًا إلى أن تسجيل للغرف الثنائية يتجاوز الغرف الرباعية والثلاثية، خصوصًا بعد جائحة كورونا حيث تم التوجه إلى الخدمة الفندقية الفعلية للفنادق ذي الأربع والخمس نجوم، أما قبل الجائحة فقد كان يتم استئجار عمارات ويتم فيها تقديم الخدمات.
وتطرق للحديث عن زيارة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمملكة البحرين بغرض التسويق للمنصة الحكومية السعودية الموحدة «نسك»، وذلك من أجل تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات المعتمرين عن طريق تطبيق نسك.
وأكد استمرار الترتيبات لموسم الحج ما بين بعثة البحرين ووزارة الحج والعمرة السعودية، خصوصًا أن الوزارة دعت إلى سرعة إغلاق ملف الحج والتسجيل قبل شهر رمضان.
بدوره، قال محمد عبدالرحمن حكيم، صاحب حملة الإيمان لخدمات الحج والعمرة إن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج يصب في مصلحة الحملات والحجاج والدولة، فهذه الترتيبات المسبقة تسهل العملية على جميع الأطراف، من استعدادات مكاتب حملات الحج في البحرين وترتيب السكن في مكة المكرمة، والاستعدادات للمسارين البحريني والسعودي، وإدخال البيانات.
وأشار إلى أن موسم الحج الماضي تم فيها الاستعداد قبل حوالي شهر ونصف إلى شهرين، وكانت فترة التسجيل قصيرة عن طريق الموقع الإلكتروني لإصدار التصاريح من المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن الموسم الماضي حصل 13 حاجا على تصريح الحج قبل 72 ساعة من موعد السفر وصادف خلالها إجازة نهاية الأسبوع.
وأشاد بعملية التسجيل المبكر لموسم الحج، شاكرًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على فتح باب التسجيل في بداية شهر أكتوبر، معربًا عن أمله أن يفتح باب التسجيل المبكر في موسم 1446 هـ في شهر سبتمبر.
وعن أسعار الحملات، أوضح أن الأسعار لموسم الحج 1445 هـ انخفضت، وهي مقاربة لمستويات الموسم الماضي، وتتراوح في المتوسط للفرد ما بين 1900 و2000 دينار في الغرفة الرباعية، وهذا يعتمد على السكن في فنادق ذي الثلاث أو الأربع نجوم أو في عمارات سكنية، فالسكن يعتبر العمود الفقري في تسعيرة أصحاب الحملات، مضيفًا أن سعر الفرد في الغرفة الثنائية 2500 دينار، و2300 دينار للغرفة الثلاثية.
وتطرق للحديث عن زيارة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمملكة البحرين مؤخرًا من أجل عقد لقاء تعريفي بالمنصة الحكومية السعودية الموحدة «نسك» والذي يخدم كثيرا من الوافدين وإجراءاته أسهل من إجراءات إصدار تأشيرة العمرة، ورسومها نصف سعر تأشيرة العمرة وصالحة لمدة سنة واحدة، ويمكن الذهاب إلى العمرة طوال العام، وهذا الأمر سهل على أصحاب الحملات أن إجراءاتها بسيطة للدخول إلى السعودية.
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