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الأسعار تبدأ من 1900 وتصل إلى 4000 دينار أصحاب حملات الحج يحثون على التسجيل للموسم الجديد

12/2/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

حث‭ ‬أصحاب‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بإحدى‭ ‬الحملات‭ ‬الرسمية‭ ‬للحج‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬1445‭ ‬هـ‭/ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬وخطة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ويستمر‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

وأوضحوا‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬4625‭ ‬حاجًا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وهنالك‭ ‬إقبال‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬بنسبة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬داعين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بإحدى‭ ‬الحملات‭ ‬الرسمية‭ ‬للحج‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬تسعيرة‭ ‬الحج‭ ‬للفرد‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1900‭ ‬و2100‭ ‬دينار‭ ‬للغرفة‭ ‬الرباعية،‭ ‬و2300‭ ‬دينار‭ ‬للغرفة‭ ‬الثلاثية،‭ ‬وتتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2500‭ ‬و3000‭ ‬دينار‭ ‬للغرفة‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬4000‭ ‬دينار‭ ‬للغرفة‭ ‬الفردية‭.‬

وأكد‭ ‬جاسم‭ ‬أبل،‭ ‬صاحب‭ ‬حملة‭ ‬المواسم‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة‭ ‬ضرورة‭ ‬تهيئة‭ ‬جمهور‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬لموسم‭ ‬الحج،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملاحظ‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬إقبالا‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬المقيمين،‭ ‬أما‭ ‬المواطنين‭ ‬فإن‭ ‬إقبالهم‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬يعد‭ ‬جيدًا،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة،‭ ‬فهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يبدأ‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬مفاجأ‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬غير‭ ‬مدرك‭ ‬لأهمية‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للحج‭ ‬سيكون‭ ‬مبكرًا‭ ‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تحدث‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للحج‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬للحج‭ ‬عادة‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬شوال،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬حج‭ ‬1445‭ ‬هـ‭ ‬فإن‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬سيتم‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬بعشرين‭ ‬يومًا،‭ ‬داعيًا‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬للحج‭ ‬إلى‭ ‬الالتحاق‭ ‬بإحدى‭ ‬الحملات‭ ‬الرسمية‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬المحددة‭.‬

وبخصوص‭ ‬التوقعات‭ ‬للإقبال‭ ‬على‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬1445‭ ‬هـ،‭ ‬أوضح‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬جيد،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أبدى‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬إغلاق‭ ‬وقت‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬لدى‭ ‬الحملات‭ ‬مقاعد‭ ‬شاغرة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كوتة‭ ‬بعثة‭ ‬البحرين‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬1445‭ ‬هـ‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ ‬وهي‭ ‬4625‭ ‬حاجا‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬أسعار‭ ‬الحج،‭ ‬أوضح‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬طرحت‭ ‬وفي‭ ‬غالبيتها‭ ‬مقاربة‭ ‬للعام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1900‭ ‬و2100‭ ‬دينار‭ ‬وهو‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬الغرفة‭ ‬الرباعية‭ ‬للفرد،‭ ‬أما‭ ‬الغرفة‭ ‬الثنائية‭ ‬فهي‭ ‬حوالي‭ ‬3000‭ ‬دينار‭ ‬للفرد،‭ ‬والغرفة‭ ‬الفردية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4000‭ ‬دينار‭ ‬وهنالك‭ ‬إقبال‭ ‬على‭ ‬الغرف‭ ‬الفردية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬للغرف‭ ‬الثنائية‭ ‬يتجاوز‭ ‬الغرف‭ ‬الرباعية‭ ‬والثلاثية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭ ‬الفندقية‭ ‬الفعلية‭ ‬للفنادق‭ ‬ذي‭ ‬الأربع‭ ‬والخمس‭ ‬نجوم،‭ ‬أما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬استئجار‭ ‬عمارات‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭.‬

وتطرق‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بغرض‭ ‬التسويق‭ ‬للمنصة‭ ‬الحكومية‭ ‬السعودية‭ ‬الموحدة‭ ‬‮«‬نسك‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬المعتمرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬نسك‭.‬

وأكد‭ ‬استمرار‭ ‬الترتيبات‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬بعثة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬إغلاق‭ ‬ملف‭ ‬الحج‭ ‬والتسجيل‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬حكيم،‭ ‬صاحب‭ ‬حملة‭ ‬الإيمان‭ ‬لخدمات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬إن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الحملات‭ ‬والحجاج‭ ‬والدولة،‭ ‬فهذه‭ ‬الترتيبات‭ ‬المسبقة‭ ‬تسهل‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬من‭ ‬استعدادات‭ ‬مكاتب‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وترتيب‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬والاستعدادات‭ ‬للمسارين‭ ‬البحريني‭ ‬والسعودي،‭ ‬وإدخال‭ ‬البيانات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬الاستعداد‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬إلى‭ ‬شهرين،‭ ‬وكانت‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬قصيرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لإصدار‭ ‬التصاريح‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حصل‭ ‬13‭ ‬حاجا‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬الحج‭ ‬قبل‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬السفر‭ ‬وصادف‭ ‬خلالها‭ ‬إجازة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

وأشاد‭ ‬بعملية‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬لموسم‭ ‬الحج،‭ ‬شاكرًا‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1446‭ ‬هـ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭.‬

وعن‭ ‬أسعار‭ ‬الحملات،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬1445‭ ‬هـ‭ ‬انخفضت،‭ ‬وهي‭ ‬مقاربة‭ ‬لمستويات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وتتراوح‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬للفرد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1900‭ ‬و2000‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬الرباعية،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬ذي‭ ‬الثلاث‭ ‬أو‭ ‬الأربع‭ ‬نجوم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عمارات‭ ‬سكنية،‭ ‬فالسكن‭ ‬يعتبر‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬في‭ ‬تسعيرة‭ ‬أصحاب‭ ‬الحملات،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬الثنائية‭ ‬2500‭ ‬دينار،‭ ‬و2300‭ ‬دينار‭ ‬للغرفة‭ ‬الثلاثية‭.‬

وتطرق‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬تعريفي‭ ‬بالمنصة‭ ‬الحكومية‭ ‬السعودية‭ ‬الموحدة‭ ‬‮«‬نسك‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يخدم‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭ ‬وإجراءاته‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬العمرة،‭ ‬ورسومها‭ ‬نصف‭ ‬سعر‭ ‬تأشيرة‭ ‬العمرة‭ ‬وصالحة‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬العمرة‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الحملات‭ ‬أن‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بسيطة‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭.‬

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