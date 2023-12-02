((بنايات)) ينص على خمسة أيام فقطتراخيص البناء بين شكوى التأخر.. والتزام الجهات الرسمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬للنظام،‭ ‬يستغرق‭ ‬الطلب‭ ‬عند‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإبداء‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬كأحد‭ ‬أقصى‭. ‬

هو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بالفعل‭. ‬ولكن‭.. ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬لها‭ ‬ملاحظاتها‭ ‬التي‭ ‬خلصت‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬التجربة‭ ‬العملية،‭ ‬وهي‭ ‬ملاحظات‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬وبالخدمات‭ ‬المقدمة‭. ‬

وخلاصة‭ ‬الملاحظات‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تعديلات‭ ‬تتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭. ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الأحوال‭ ‬52‭ ‬يوما‭!.‬

ولكن‭ ‬بالمقابل،‭ ‬تؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬الواقع‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬المدة‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬اليومين،‭ ‬وأي‭ ‬تعطيل‭ ‬عدا‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬يرجع‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬إلى‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الوثائق‭ ‬والاشتراطات‭ ‬والمستندات‭.‬





اختلاف‭ ‬المعايير





‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬التقت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬وتفاصيلها،‭ ‬لإيصالها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمملكة‭. ‬

في‭ ‬الواقع‭ -‬يقول‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭- ‬تصدر‭ ‬التراخيص‭ ‬وحسب‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬المنظومة‭ ‬ككل،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية،‭ ‬هنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬هي‭ ‬أضعاف‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أشهر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬وليس‭ ‬السكنية،‭ ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬تسبق‭ ‬التقديم‭ ‬الآلي،‭ ‬وإجراءات‭ ‬تعقب‭ ‬التقديم،‭ ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬إضافي‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬معين‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬عندما‭ ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬الترخيص‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬هو‭ ‬محطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ضمن‭ ‬محطات‭ ‬عديدة‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الطلب،‭ ‬وهذه‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬ومدد‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬تستغرقها‭ ‬الرحلة‭ ‬منذ‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬حتى‭ ‬تسلمه‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحتسب‭ ‬فترة‭ ‬المراجعة‭ ‬كاملة‭ ‬وليس‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬المراجعة‭.‬

ويوضح‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬ذلك‭ ‬بقولهم‭: ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬تسبق‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬آليا،‭ ‬وهي‭ ‬إجراءات‭ ‬تتبع‭ ‬الرخصة‭ ‬مباشرة‭ ‬ولكن‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭. ‬فمثلا‭ ‬وحسب‭ ‬تقييمنا‭ ‬للمشاريع‭ ‬خلال‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬42‭ ‬يوما‭ ‬و52‭ ‬يوما‭. ‬وهذا‭ ‬له‭ ‬أسبابه،‭ ‬فمثلا‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬غير‭ ‬مصنفة‭ ‬أو‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬خاصة‭ ‬تتطلب‭ ‬دراسات‭ ‬وإجراءات‭ ‬وخطوات‭ ‬ولجانا‭ ‬خاصة‭. ‬وهنا‭ ‬تختلف‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مجمعا‭ ‬تجاريا‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬صناعية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬بذل‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬مجهودا‭ ‬مشكورا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الواضحة‭ ‬لأغلب‭ ‬أنواع‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬المتراكمة‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنفيذية‭ ‬نواجه‭ ‬بطئا‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭. ‬والإشكالية‭ ‬هي‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬فترة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬مثلا،‭ ‬ثم‭ ‬تظهر‭ ‬ملاحظة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬ونقدم‭ ‬طلبا‭ ‬جديدا‭ ‬وننتظر‭ ‬مدة‭ ‬أخرى‭.‬

‭ ‬لذلك‭ ‬عندما‭ ‬نقدم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الترخيص،‭ ‬تحدد‭ ‬أيام‭ ‬للبت‭ ‬فيه،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تمتد‭ ‬المدة‭ ‬أضعاف‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭. ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬فحسب،‭ ‬ليبدأ‭ ‬بعدها‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬والإدارات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الطرق‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬نشعر‭ ‬نحن‭ ‬كمكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬وصريحة‭ ‬لإدارة‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬هنا‭ ‬هندسي‭ ‬تنفيذي‭ ‬بحت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬قد‭ ‬تتطلب‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬دراسات‭ ‬أعمق‭ ‬مثل‭ ‬الدراسات‭ ‬المرورية‭ ‬والمنطقة‭ ‬والمسح‭ ‬الميداني‭. ‬ولكننا‭ ‬نواجه‭ ‬تأخيرا‭ ‬مطولا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الطرق،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬المعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬توضع‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المشروع،‭ ‬وهذه‭ ‬المعايير‭ ‬ليست‭ ‬ثابتة‭ ‬بل‭ ‬متغيرة‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬المشروع‭. ‬

وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجهات،‭ ‬تأتي‭ ‬مرحلة‭ ‬التدقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكاتب‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الترخيص‭. ‬وقد‭ ‬تستغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭. ‬

إجراءات‭ ‬لاحقة

وبالتالي‭ -‬يضيف‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭- ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬والتي‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬تستغرق‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وتكون‭ ‬موافقة‭ ‬مشروطة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬نبدأ‭ ‬هنا‭ ‬إجراءات‭ ‬لاحقة‭ ‬للموافقة‭. ‬حيث‭ ‬يحال‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬وأحيانا‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬وللأمانة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ومع‭ ‬تغيير‭ ‬فريق‭ ‬التدقيق‭ ‬لمسنا‭ ‬تحسنا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المدة،‭ ‬فأحيانا‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أسبوعا‭ ‬أو‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭.‬

ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬نواجهها‭ ‬وهي‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬القوانين‭. ‬فهناك‭ ‬نصوص‭ ‬ومعايير‭ ‬عائمة‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬تفسيرها‭ ‬خلافا‭ ‬وجدالا‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬التدقيق‭ ‬ومكاتب‭ ‬التصميم‭ ‬والبلديات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬الترخيص‭ ‬ويسبب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إحراجا‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬التصميم‭ ‬والتدقيق‭ ‬والمطور‭ ‬وصاحب‭ ‬المشروع‭. ‬

وعندما‭ ‬ننتهي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬تبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬أمام‭ ‬المطور‭ ‬والمكتب‭ ‬الهندسي،‭ ‬وهي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بجهات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ووزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬العناوين‭. ‬والمشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬هنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تفسير‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التعميرية‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬تفسير‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالعناوين‭ ‬بالحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستعمارات‭ ‬الأراضي‭.‬

فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المشروع‭ ‬مكونا‭ ‬من‭ ‬بناية‭ ‬استثمارية‭ ‬وتضم‭ ‬مرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مرفق‭ ‬ترفيهي‭ ‬للبناية‭ ‬كنادٍ‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬صالون‭ ‬أو‭ ‬صالة‭ ‬احتفالات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬المرفق‭ ‬عنوان‭. ‬وهنا‭ ‬يتشرط‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬العناوين‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يصنف‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬تجاريا‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ربط‭ ‬المرفق‭ ‬بعنوان‭ ‬المدخل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تسميته‭ ‬بالتجاري‭ ‬مخالف‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التعميرية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الدور‭ ‬الترفيهي‭ ‬غير‭ ‬محسوب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬ويعد‭ ‬خدمة‭ ‬إضافية‭ ‬لسكان‭ ‬البناية‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬تطبيق‭ ‬الخيار‭ ‬الآخر‭ ‬وهو‭ ‬ربط‭ ‬المرفق‭ ‬بمدخل‭ ‬البناية،‭ ‬هنا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬نعدل‭ ‬الطلب‭ ‬بالكامل‭ ‬ونعود‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭! ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬نلغي‭ ‬الترخيص‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬بنايات‭ ‬وندخل‭ ‬العنوان‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ونقدم‭ ‬طلبا‭ ‬جديدا‭! ‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬نواجهه‭ ‬من‭ ‬إشكاليات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتصنيف‭ ‬الوحدات‭ ‬أو‭ ‬المداخل‭ ‬أو‭ ‬نقطة‭ ‬العنوان‭. ‬وأي‭ ‬تعديل‭ ‬ولو‭ ‬جزئيا‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬العناوين‭ ‬ندخل‭ ‬في‭ ‬معضلة‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬تحديث‭ ‬العناوين‭ ‬عند‭ ‬مرحلة‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬والهندسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬المشرف‭. ‬وإذا‭ ‬وجدت‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬العنوان‭ ‬تتعطل‭ ‬الإجراءات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وكما‭ ‬ذكرنا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬تعديل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬لتعديل‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬العناوين‭ ‬أو‭ ‬الاشتراطات‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬إجراء‭ ‬بيني‭ ‬يجنبنا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية،‭ ‬بحيث‭ ‬نصحح‭ ‬المطلوب‭ ‬ونكمل‭ ‬المشوار‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

ثم‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬إذا‭ ‬طلبت‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬مثلا‭ ‬مراجعة‭ ‬بنايات‭ ‬من‭ ‬دوائر‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬محددة‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬أو‭ ‬الإضافات‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬هنا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬كطلب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬وليس‭ ‬بنايات،‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬ليست‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬متابعتنا‭ ‬أخبرونا‭ ‬أن‭ ‬إمكانية‭ ‬التعديل‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬بيانات‭ ‬محدودة،‭ ‬ويتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬نظاما‭ ‬جديدا‭ ‬وهو‭ ‬مكلف‭. ‬

لذلك‭ ‬قد‭ ‬نتقبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬والفحص‭ ‬والتراخيص‭ ‬إلى‭ ‬شهر،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭!‬

* ‭ ‬إجمالا‭.. ‬كم‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬المدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬حاليا؟‭ ‬

** ‭ ‬يختلف‭ ‬الأمر‭ ‬باختلاف‭ ‬طبيعة‭ ‬المشاريع‭ ‬والاشتراطات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬أو‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬خلال‭ ‬الإجراءات‭. ‬ولكن‭ ‬وفقا‭ ‬لحساباتنا‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬يبلغ‭ ‬المعدل‭ ‬52‭ ‬يوما‭ ‬لصدور‭ ‬الترخيص‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القبلية‭ ‬واللاحقة‭. ‬طبعا‭ ‬هذا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬بعقبات‭ ‬ومفاجآت‭. ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بامتلاك‭ ‬اشتراطات‭ ‬متكاملة‭ ‬لمعظم‭ ‬الاستعمالات،‭ ‬لذلك‭ ‬يفترض‭ ‬ألا‭ ‬يتطلب‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬ولا‭ ‬تتأخر‭ ‬الإجراءات‭. ‬وفي‭ ‬تصورنا‭ ‬إن‭ ‬المدة‭ ‬المثالية‭ ‬لإصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬هي‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭. ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ (‬لسنة‭ ‬77‭)‬،‭ ‬يعطي‭ ‬المطور‭ ‬حق‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭. ‬

مقترحات

تستمر‭ ‬ملاحظات‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬حول‭ ‬مشكلة‭ ‬التراخيص،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬تقدموا‭ ‬باقتراحات‭ ‬عديدة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الإشكاليات‭ ‬وطلبوا‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬مراجعة‭ ‬قائمة‭ ‬المستندات‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وقبل‭ ‬التدقيق‭ ‬الأولي،‭ ‬ثم‭ ‬يمنح‭ ‬المدقق‭ ‬الموافقة‭ ‬الفنية‭ ‬حسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التعميرية‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬العناوين‭ ‬أو‭ ‬الطرق‭ ‬وغيرها،‭ ‬أي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المعمارية‭ ‬وتطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬البلدية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التعميرية‭. ‬وبالمقابل‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تدقيق‭ ‬نهائي‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البلدية‭. ‬وهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإن‭ ‬تطلبت‭ ‬وقتا‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬لكنها‭ ‬تجنبنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬يتوقف‭ ‬فيها‭ ‬الترخيص‭ ‬بسبب‭ ‬طلب‭ ‬تعديلات‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬مستندات‭ ‬وما‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭ ‬والبدء‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الترخيص‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬هو‭ ‬محطة‭ ‬ضمن‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬مدتها‭ ‬إلى‭ ‬أشهر،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المطور‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بالمشروع‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الاطمئنان‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬الترخيص‭ ‬النهائي‭. ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬حالات‭ ‬أوقفت‭ ‬فيها‭ ‬مشاريع‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬مطابقة‭ ‬بعض‭ ‬الاشتراطات‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬مكتب‭ ‬التدقيق‭ ‬أو‭ ‬التصميم‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر،‭ ‬إننا‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬إصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬ممكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغيير‭ ‬الأسلوب‭ ‬المتبع‭ ‬بخصوص‭ ‬الإجراءات‭ ‬السابقة‭ ‬للترخيص،‭ ‬بحيث‭ ‬تحدد‭ ‬لها‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعديها‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬30‭ ‬يوما‭. ‬ثم‭ ‬تبقى‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬للترخيص‭. ‬





«البلديات»: متوسط مدة إصدار الرخص يومان..

وأي تأخير سببه مخالفات أو عدم الالتزام بالاشتراطات

هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ناقشناه‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬واستفهمنا‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬والمدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬فعلا‭ ‬لإصدار‭ ‬التراخيص‭.‬

وأوضح‭ ‬لنا‭ ‬المعنيون‭ ‬مشكورين‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تعاقد‭ ‬المالك‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬ومرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬لإعداد‭ ‬الخرائط‭ ‬والرسومات‭ ‬الهندسية،‭ ‬يقوم‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬بالتأكد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬توجد‭ ‬عليه‭ ‬موافقات‭ ‬مسبقة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬العقارات‭ ‬تتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬مسبقة‭ ‬محددة‭ ‬بفترات‭ ‬زمنية،‭ ‬وبعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬المسبقة‭ ‬يتحول‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭

‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المدقق‭ ‬لمراجعة‭ ‬الطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المدقق‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موافقة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬وتحويله‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬والمحددة‭ ‬بفترات‭ ‬زمنية‭ (‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ (‬2‭) ‬يومي‭ ‬عمل،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬يتحول‭ ‬الطلب‭ ‬للدفع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المالك‭ ‬ثم‭ ‬الإصدار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للرخصة‭ ‬والتي‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المقدم‭ ‬للطلب‭.‬

* ‭ ‬ولكن‭ ‬الملاحظة‭ ‬التي‭ ‬أجمعت‭ ‬عليها‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬إضافي،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يستوجب‭ ‬التقدم‭ ‬بالطلب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ومن‭ ‬البداية؟

** ‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬الصادرة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬يعتبر‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬الرخصة‭ ‬الأساسية،‭ ‬وعليه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬آخر‭ ‬لتعديل‭ ‬المطلوب‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬التعديل‭ ‬إضافة‭ ‬أو‭ ‬تعديلات‭ ‬لتتم‭ ‬دراسته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة‭ ‬لهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬المدخلات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭: ‬العناوين،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬تصحيح‭ ‬المدخلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬بإعادة‭ ‬تقديم‭ ‬الرخصة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التعديل‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ ‬ * ‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مازالت‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنظام‭ ‬بنايات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬النظم‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭.‬

** ‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتراخيص‭ ‬البناء‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬بنايات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد‭ ‬لتراخيص‭ ‬البناء‭ ‬يتضمن‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية‭ ‬والهندسية‭ ‬والقوانين‭ ‬اللازمة‭ ‬والتي‭ ‬يحتاجها‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المصمم‭ ‬أثناء‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬شروطها‭ ‬وقوانينها‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬ووفق‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المدقق‭ ‬مسؤول‭ ‬قانونياً‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والقوانين‭ ‬حسب‭ ‬الصلاحيات‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬له‭ ‬بموجب‭ ‬القرارين‭ ‬رقم‭ ‬157‭ ‬و‭ ‬158‭ ‬لسنة‭ ‬2018م‭.‬

* ‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬يجمع‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لإصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أيام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أشهر‭.‬

** ‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬إجازة‭ ‬البناء‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬سابقاً‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التزام‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬المصمم‭ ‬والمدقق‭ ‬بجميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والقوانين‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صحة‭ ‬المدخلات‭ ‬والبيانات‭ ‬للطلب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬مثل‭ (‬بيانات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والعناوين‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أن‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بالقوانين‭ ‬حسب‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬مدخلات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬فهذا‭ ‬يجعل‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬تصحيح‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬مدخلات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬تأخذ‭ ‬وقتا‭ ‬لدى‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المقررة،‭ ‬هذا‭ ‬وتشير‭ ‬جميع‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬لإصدار‭ ‬رخصة‭ ‬البناء‭ ‬هي‭ ‬2‭ ‬يوما‭ ‬عمل‭ ‬فقط‭.‬