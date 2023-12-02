وقفات الإمارات المشرفة تجاه البحرين سيخلدها التاريخالملك يشهد احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ52‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







كما‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬وممثلو‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ Cop ‭ ‬28‭.‬

وبدأ‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الوطني‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بدأت‭ ‬فقرات‭ ‬الاحتفال‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬اتحاد‭ ‬الأمل،‭ ‬وجمال‭ ‬الطبيعة،‭ ‬ومعا‭ ‬نواجه‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ونعمل‭ ‬ونبتكر،‭ ‬ونحو‭ ‬وحدة‭ ‬عالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬وأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حكام‭ ‬الإمارات‭ ‬وجميع‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تمكنت‭ ‬منذ‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬لتأسيسها،‭ ‬وبفضل‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للمغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬والعلمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتقدمة‭.‬







وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيقها‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬ومظاهر‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬الاصعدة‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭ ‬واحترام‭ ‬وتقدير‭ ‬عالمي‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بحضورها‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ومساعيها‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مقومات‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬ونشر‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬ومبادراتها‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬ودفع‭ ‬جهود‭ ‬الخير‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وشعبيهما،‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬وأركانها‭ ‬المتينة‭ ‬الأجداد‭ ‬والآباء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬مكانة‭ ‬غالية‭ ‬ومنزلة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬بحريني،‭ ‬مثمناً‭ ‬وقفاتها‭ ‬التاريخية‭ ‬المشرفة‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬سيخلدها‭ ‬التاريخ‭ ‬وستظل‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬البحرين،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للصلات‭ ‬القوية‭ ‬والأواصر‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬سائلاً‭ ‬جلالته‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عزها‭ ‬ورخاءها‭ ‬ورفعتها،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬لشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬كل‭ ‬الخير‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬