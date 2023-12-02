من مجلة ذا بانكر للمرة الثالثة..بنك ABC ((أفضل بنك في البحرين لعام 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ABCABC

تم‭ ‬تقييم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المنافسة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أدائها‭ ‬المالي،‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بسرعة‭ ‬التطور‭. ‬تفوق‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬نموًا‭ ‬ماليًا‭ ‬ثابتًا‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بتسريع‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستدامة‭. ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬طريقه‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬مسجلًا‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬61 ‭%‬ ‭ ‬للتسعة‭ ‬الأشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬قال‭ ‬الصديق‭ ‬عمر‭ ‬الكبير،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭: ‬‮«‬نتشرف‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تشكل‭ ‬دافعًا‭ ‬لنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬حيث‭ ‬يقود‭ ‬البنك‭ ‬عجلة‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬مشكلًا‭ ‬منظومة‭ ‬مالية‭ ‬جديدة‭ ‬تحفز‭ ‬الابتكار‭ ‬والمرونة‭ ‬والاستدامة‭ ‬والشمول‭. ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بانكر‮»‬‭ ‬على‭ ‬اشادتهم‭

‬بتفاني‭ ‬والتزام‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬إيمانهم‭ ‬بنا‭ ‬وثقتهم‭ ‬بخدماتنا‭. ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬وموظفين‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المميز‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭: ‬‮«‬يلتزم‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة‭. ‬تُضاف‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققناها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬مبادراتنا‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المتسارعة‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمالنا،‭ ‬وإطلاقنا‭ ‬للتوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭

‬مكانتنا‭

‬كبنك‭ ‬المستقبل‭ ‬الدولي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬إنني‭ ‬فخوز‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬مكنتنا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لنحصل‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬عملنا‭ ‬المتفاني‭ ‬عبر‭ ‬القارات‭ ‬الخمس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬قالت‭ ‬جوي‭ ‬ماكنايت‭ ‬محررة‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بانكر‮»‬‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تفوق‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬على‭ ‬أقرانه‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الدول‭ ‬المتنافسة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬2023‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬البنك‭ ‬والتقدم‭ ‬الملموس‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭. ‬تهانينا‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬وجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‮»‬‭. ‬

قام‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬خدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬بدءاً‭ ‬بأعمال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬والسرعة‭ ‬وتحسين‭ ‬رحلة‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬للعملاء‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البنك‭ ‬إطلاق‭ ‬منصات‭ ‬تجارة‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المستندية‭ ‬وتمويل‭ ‬سلسلة‭ ‬التزويد‭ ‬للجيل‭ ‬القادم‭ ‬وإطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬تأهيل‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬للشركات‭ ‬عبر‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬سوقًا‭ ‬مختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬منصة‭ ‬مدفوعات‭ ‬فورية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬البلوك‭ ‬تشين‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬كوين‭ ‬سيستيمز،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬بطرح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بوابته‭ ‬الرقمية‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬ليقدم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭. ‬