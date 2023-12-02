البحرين تجيز استخدام علاج ((CASGEVY (Exa-Cel))) لمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
المستمرة بمتابعة آخر المستجدات العلاجية وبخاصة للمصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الدم الوراثية، بما يسهم في حصول أبناء الوطن على أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية، أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، علاج «
CASGEVY (
Exa -
cel )» لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) والثلاسيميا بيتا، وذلك بعد التقييم الشامل الذي قامت به الهيئة ومراجعة وتقييم كل البيانات المقدمة والتجارب السريرية التي أخضعتها الشركة المصنعة، لتصبح مملكة البحرين الدولة الأولى إقليمياً والثانية عالمياً التي توافق على استخدام العلاج.
وأشارت الهيئة إلى مأمونية وفاعلية علاج « CASGEVY ( Exa - cel )» وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة المصنعة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة، لافتةً إلى أن العلاج يعتمد على نقل الدم من خلال استخراج الخلايا الجذعية من المريض وإعادة نسخة سليمة منها في الجسم مرة أخرى، موضحةً أنه جار العمل على تحديد الفئات المستهدفة والمرضى المؤهلين لاستخدام العلاج والاستفادة منه.
وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، التزام مملكة البحرين بمواكبة أحدث طرق العلاج لتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إجازة علاج « CASGEVY ( Exa - cel )» يعكس حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مواصلة تطوير قطاع الصحة والتزامها بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وفاعلية بما يحفظ سلامتهم ويعزز من جودة حياتهم من خلال مواكبة أحدث التطورات العلمية وتفعيلها في المسارات العلاجية والتأهيلية المختلفة.
الجدير بالذكر أنه تم إقرار التقنية التي يعتمد عليها علاج « CASGEVY ( Exa - cel )» في المملكة المتحدة بعد خضوعها لكل أنواع التجارب السريرية اللازمة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حيث تم إثبات فاعليته في علاج تداعيات مرض فقر الدم المنجلي، وتوفير الحلول الآمنة والمستدامة والفعالة للمرضى الذين يعانون من هذا المرض.
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