البحرين تجيز استخدام علاج ((CASGEVY (Exa-Cel))) لمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CASGEVYExacel

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬مأمونية‭ ‬وفاعلية‭ ‬علاج‭ ‬‮«‬ CASGEVY ‭ (‬ Exa ‭-‬ cel ‭)‬‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬جودة‭ ‬التصنيع‭ ‬ونتائج‭ ‬تحليل‭ ‬السلامة،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخراج‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬من‭ ‬المريض‭ ‬وإعادة‭ ‬نسخة‭ ‬سليمة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬موضحةً‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬والمرضى‭ ‬المؤهلين‭ ‬لاستخدام‭ ‬العلاج‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬لتوفير‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬وفعالة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجازة‭ ‬علاج‭ ‬‮«‬ CASGEVY ‭ (‬ Exa ‭-‬ cel ‭)‬‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬والتزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بجودة‭ ‬وفاعلية‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬سلامتهم‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬وتفعيلها‭ ‬في‭ ‬المسارات‭ ‬العلاجية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬المختلفة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إقرار‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬علاج‭ ‬‮«‬ CASGEVY ‭ (‬ Exa ‭-‬ cel ‭)‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬خضوعها‭ ‬لكل‭ ‬أنواع‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إثبات‭ ‬فاعليته‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬تداعيات‭ ‬مرض‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحلول‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستدامة‭ ‬والفعالة‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬