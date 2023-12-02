اليوم الأشد دموية في العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف مئات الشهداء والجرحى بقنابل عملاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس هجوما على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، وقالت مصادر فلسطينية أنه الأكثر دموية منذ بدء العدوان وخلف مئات الشهداء والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.
وأعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية بقصف 50 عمارة سكنية ومنزلا فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بالصواريخ والقنابل العملاقة.
وقال المكتب الإعلامي
في بيان: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنية ومنزلا فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء».
ونفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.
وقصفت طائرات الإسرائيلية منزلا في المعسكر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل عائلة البراوي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط قصف عنيف ومستمر على المنطقة.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا مباشرا استهدف طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال القتلى والجرحى من أسفل ركام منزل عائلة البراوي شمال قطاع غزة.
كما شن الطيران الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا شمال مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد كبير من السكان.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
كما استشهد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في قصف إسرائيلي على الفالوجا، في حين استشهد 10 أشخاص على الاقل في غارة للطائرات الإسرائيلية شمال شرق خان يونس.
كما شن الطيران الإسرائيلي حزاما ناريا في محيط مستشفى الاندونيسي وشرق مخيم جباليا شمالي مدينة غزة وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها (انتوني بلينكن) المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للاحتلال باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فورا، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من 15200 شهيد وأكثر من 40 ألف إصابة.
وفي وقت سابق من أمس أفاد مراسل RT باستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.
ونقل المراسل عن المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها أن الطيران الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن «طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب».
وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة أمس على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني أمس إن القتال المتجدد في غزة يدور بصورة كثيفة.
وأضاف مارديني في تصريحات لرويترز في دبي أن هذا «مستوى جديد من الدمار يضاف إلى الدمار الهائل الذي لا مثيل له للبنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية».
وقالت كتائب القسام أمس انها استهدفت مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن مقاتلين تابعين لها أطلقوا قذائف المورتر على قوات إسرائيلية احتشدت في كيسوفيم في جنوب قطاع غزة شرقي خان يونس ودير البلح.
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