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اليوم الأشد دموية في العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف مئات الشهداء والجرحى بقنابل عملاقة

12/2/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬شمل‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬أنه‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬وخلف‭ ‬مئات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬نتيجة‭ ‬استخدام‭ ‬قنابل‭ ‬عملاقة‭.‬

وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬ارتكب‭ ‬مجزرة‭ ‬مروعة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬بقصف‭ ‬50‭ ‬عمارة‭ ‬سكنية‭ ‬ومنزلا‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها‭ ‬وقصفها‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والقنابل‭ ‬العملاقة‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭
‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يرتكب‭ ‬مجزرة‭ ‬مُروعة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ (‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭) ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بتدمير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عمارةً‭ ‬سكنية‭ ‬ومنزلا‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها‭ ‬وقصفها‭ ‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬والقنابل‭ ‬العملاقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينذر‭ ‬بارتقاء‭ ‬مئات‭ ‬الشهداء‮»‬‭.‬

ونفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أحزمة‭ ‬نارية‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقصفت‭ ‬طائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الغربي‭ ‬بمدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬باستشهاد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬لمنزل‭ ‬عائلة‭ ‬البراوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مشروع‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسط‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬ومستمر‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬

كما‭ ‬نفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفا‭ ‬مدفعيا‭ ‬مباشرا‭ ‬استهدف‭ ‬طواقم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬انتشال‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬من‭ ‬أسفل‭ ‬ركام‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬البراوي‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حزاما‭ ‬ناريا‭ ‬عنيفا‭ ‬شمال‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لاستشهاد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬

كما‭ ‬استشهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬استشهد‭ ‬سفيان‭ ‬تايه‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الفالوجا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استشهد‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬للطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬



كما‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حزاما‭ ‬ناريا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬الاندونيسي‭ ‬وشرق‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمالي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وحمل‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ممثلة‭ ‬برئيسها‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ووزير‭ ‬خارجيتها‭ (‬انتوني‭ ‬بلينكن‭) ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضمن‭ ‬حربه‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للاحتلال‭ ‬باستمرار‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الوحشية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وطالبت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وكل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬بوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المجنونة‭ ‬فورا،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أرواح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15200‭ ‬شهيد‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬ RT ‭ ‬باستشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬بحي‭ ‬الشجاعية‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

ونقل‭ ‬المراسل‭ ‬عن‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬تأكيدها‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مربعا‭ ‬سكنيا‭ ‬مأهولا‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طواقمها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬انتشال‭ ‬وإنقاذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مواطن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شهيد‭ ‬ومصاب‮»‬‭.‬

وشنّ‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارات‭ ‬مكثفة‭ ‬وعنيفة‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬روبرت‭ ‬مارديني‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬المتجدد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يدور‭ ‬بصورة‭ ‬كثيفة‭. ‬

وأضاف‭ ‬مارديني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬الدمار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬ولمنازل‭ ‬المدنيين‭ ‬وللأحياء‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬أمس‭ ‬انها‭ ‬استهدفت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬المشاة‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المتمركزين‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭. ‬

وقالت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬مقاتلين‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬أطلقوا‭ ‬قذائف‭ ‬المورتر‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬احتشدت‭ ‬في‭ ‬كيسوفيم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬شرقي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭. ‬

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