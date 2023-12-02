نفق غراند سان بيرنارد وسط مأزق دولي

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Bizarrer Clinch um den Tunnel am Grossen St. BernhardItaliano (it) Il Tunnel del Gran San Bernardo al centro di un pasticcio internazionale (الأصلي)Français (fr) Le tunnel du Grand-Saint-Bernard au centre d'un imbroglio international

يعد طريق نفق سان بيرنارد، الذي يربط كانتون فاليه بوادي أوستا في إيطاليا، ممراً مزدحماً: حيث عبرته 849570 مركبة في عام 2022. ولكن مستقبله مهدد الآن بسبب البيروقراطية الشديدة العابرة للحدود.

في أكتوبر الماضي، نوقش الملف خلال اجتماع رئيس الكنفدرالية آلان بيرسيه ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. من الجانب الإيطالي، تمَّ التأكيدرابط خارجي بلغة دبلوماسية على ((مواصلة الأشغال المشتركة لإصلاح النفق)). في حين صرّحرابط خارجي آلان بيرسيه بطريقة مباشرة أنَّ ثمة ((قلق كبير بشأن مستقبل النفق)).

التقى الرئيس السويسري آلان بيرسيه مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في الخامس من أكتوبر الماضي، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة، بإسبانيا. © Keystone / Peter Klaunzer

العرقلة من روما

بدأت المشاكل في عام 2017، عندما انهارت دعامة تزن 300 كيلوغرام داخل الجزء الإيطالي من النفق. فأُغلق النفق لمدة ثلاثة أشهر، وهو الوقت الذي استغرقته أعمال الصيانة وتم فيه إطلاق مشروع ترميم صفيحة التهوية. وتُقدَّر تكلفة الأعمال بـ 52 مليون فرنك، تقسّم بالتساوي بين إيطاليا وسويسرا. ولكن إن كانت الأمور تسير على ما يرام شمال جبال الألب، ففي روما الملف لا يجد الاهتمام اللازم. وفي هذا الصدد يقول أوليفييه فرانسيه، رئيس الشركة التي تدير الجزء السويسري من النفق: ((نحن نكافح بصمت منذ عام 2017، لأننا حذرون. وحتى الآن، أنا أتصرّف بحذر شديد، لأنني لا أريد استفزاز روما)).

فالقضية معقدة وتعني عدداً كبيراً من الهيئات العامة وشبه الحكومية. ولكن قبل كل شيء، توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الايطالية، التي لم تتمكن من التعامل مع المشكلة.

الطريق المغطاة قبل النفق، على الجانب السويسري Jon Ingall / Alamy

ولم تدفع إيطاليا حتى الآن المبلغ المخصص لورشة البناء وقيمته 26 مليون فرنك. ومع ذلك، فالقضية ليست مالية فقط. بل يجب تجديد امتياز إدارة البنية التحتية، وإذا لم يتم عمل أي شيء، فمن المتوقع أن يكون الوضع كارثياً. ويحذر أوليفييه فرانسيه قائلاً: ((إذا لم تتم ، فلن يتم الوفاء بشروط الأمان وسنضطر إلى إغلاق النفق)).

ملف صعب

على الجانب السويسري، تتولى شركة إدارة النفقرابط خارجي (Tunnel du Grand-Saint-Bernard) المساهمة، ويرمز لها بـ (TGSB)، حيث المساهمان الرئيسيان فيها هما كانتونا فو وفاليه، بالإضافة إلى مدينة لوزان. أما على الجانب الإيطالي، فالمسؤولة هي الشركة الإيطالية لنفق سان بيرناد (Italiana per il Traforo del San Bernardo Spa) ويُرمز لها بـ (SITRASB)، حيث تمتلك منطقة الحكم الذاتي في وادي أوستا نسبة 63,50% منها. والشركتان مساهمتان بنسبة متساوية في شركة Italo-Suisse d'Exploitation المساهمة المحدودة ويُرمز لها بـ (SISEX)، التي تدير النفق، بما في ذلك صيانته، وفقا للامتياز الموقع من كلا البلدين والقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي في عام 2004.

وتكمن المشكلة هي أن هذه الاتفاقية الثنائية تنتهي في عام 2034. مما يجعل الضمان غير كاف للحصول على قرض مصرفي وتعويض الاستثمارات في ورشات العمل الحالية، التي تقدر بالملايين، وتلك التي ستُفتح في السنوات القادمة. من الجهة السويسرية، ليس هناك أي مانع لتجديد الاتفاقية حتى عام 2070. وبالتالي، المشكلة توجد على الجانب الإيطالي.

فالملف عالق في روما منذ عدة سنوات، ومؤخراً تدخلت المفوضية الأوروبية في الموضوع. لكن أين وصل الملف في بروكسل؟ من ناحيته، يقول إيدي أفوير، رئيس شركة SITRASB، أنه يجهل ذلك وأنه حاول عدة مرات الحصول على هذه المعلومة. فمنذ استلامه منصبه عام 2022، ورث ملفا صعبا للغاية. وتعليقاً على ذلك، يشير المنحدر من وادي أوستا إلى أن: ((نهج روما يختلف عن النهج السويسري وعدم استقرار الحكومات الإيطالية يزيد من تعقيد الأمور)).

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