نفق غراند سان بيرنارد وسط مأزق دولي

(MENAFN
- Swissinfo)
Deutsch
(de)
Bizarrer Clinch um den Tunnel am Grossen St. Bernhard
Italiano
(it)
Il Tunnel del Gran San Bernardo al centro di un pasticcio internazionale (الأصلي)
Français
(fr)
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard au centre d'un imbroglio international
يشارك Facebook Twitter البريد الإلكتروني مطبعة نسخ الوصلة
يعد طريق نفق سان بيرنارد، الذي يربط كانتون فاليه بوادي أوستا في إيطاليا، ممراً مزدحماً: حيث عبرته 849570 مركبة في عام 2022. ولكن مستقبله مهدد الآن بسبب البيروقراطية الشديدة العابرة للحدود.
في أكتوبر الماضي، نوقش الملف خلال اجتماع رئيس الكنفدرالية آلان بيرسيه ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. من الجانب الإيطالي، تمَّ التأكيدرابط خارجي بلغة دبلوماسية على ((مواصلة الأشغال المشتركة لإصلاح النفق)). في حين صرّحرابط خارجي آلان بيرسيه بطريقة مباشرة أنَّ ثمة ((قلق كبير بشأن مستقبل النفق)).
التقى الرئيس السويسري آلان بيرسيه مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في الخامس من أكتوبر الماضي، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة، بإسبانيا. © Keystone / Peter Klaunzer
العرقلة من روما
بدأت المشاكل في عام 2017، عندما انهارت دعامة تزن 300 كيلوغرام داخل الجزء الإيطالي من النفق. فأُغلق النفق لمدة ثلاثة أشهر، وهو الوقت الذي استغرقته أعمال الصيانة وتم فيه إطلاق مشروع ترميم صفيحة التهوية. وتُقدَّر تكلفة الأعمال بـ 52 مليون فرنك، تقسّم بالتساوي بين إيطاليا وسويسرا. ولكن إن كانت الأمور تسير على ما يرام شمال جبال الألب، ففي روما الملف لا يجد الاهتمام اللازم. وفي هذا الصدد يقول أوليفييه فرانسيه، رئيس الشركة التي تدير الجزء السويسري من النفق: ((نحن نكافح بصمت منذ عام 2017، لأننا حذرون. وحتى الآن، أنا أتصرّف بحذر شديد، لأنني لا أريد استفزاز روما)).
فالقضية معقدة وتعني عدداً كبيراً من الهيئات العامة وشبه الحكومية. ولكن قبل كل شيء، توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الايطالية، التي لم تتمكن من التعامل مع المشكلة.
الطريق المغطاة قبل النفق، على الجانب السويسري Jon Ingall / Alamy
ولم تدفع إيطاليا حتى الآن المبلغ المخصص لورشة البناء وقيمته 26 مليون فرنك. ومع ذلك، فالقضية ليست مالية فقط. بل يجب تجديد امتياز إدارة البنية التحتية، وإذا لم يتم عمل أي شيء، فمن المتوقع أن يكون الوضع كارثياً. ويحذر أوليفييه فرانسيه قائلاً: ((إذا لم تتم ، فلن يتم الوفاء بشروط الأمان وسنضطر إلى إغلاق النفق)).
ملف صعب
على الجانب السويسري، تتولى شركة إدارة النفقرابط خارجي (Tunnel du Grand-Saint-Bernard) المساهمة، ويرمز لها بـ (TGSB)، حيث المساهمان الرئيسيان فيها هما كانتونا فو وفاليه، بالإضافة إلى مدينة لوزان. أما على الجانب الإيطالي، فالمسؤولة هي الشركة الإيطالية لنفق سان بيرناد (Italiana per il Traforo del San Bernardo Spa) ويُرمز لها بـ (SITRASB)، حيث تمتلك منطقة الحكم الذاتي في وادي أوستا نسبة 63,50% منها. والشركتان مساهمتان بنسبة متساوية في شركة Italo-Suisse d'Exploitation المساهمة المحدودة ويُرمز لها بـ (SISEX)، التي تدير النفق، بما في ذلك صيانته، وفقا للامتياز الموقع من كلا البلدين والقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي في عام 2004.
وتكمن المشكلة هي أن هذه الاتفاقية الثنائية تنتهي في عام 2034. مما يجعل الضمان غير كاف للحصول على قرض مصرفي وتعويض الاستثمارات في ورشات العمل الحالية، التي تقدر بالملايين، وتلك التي ستُفتح في السنوات القادمة. من الجهة السويسرية، ليس هناك أي مانع لتجديد الاتفاقية حتى عام 2070. وبالتالي، المشكلة توجد على الجانب الإيطالي.
فالملف عالق في روما منذ عدة سنوات، ومؤخراً تدخلت المفوضية الأوروبية في الموضوع. لكن أين وصل الملف في بروكسل؟ من ناحيته، يقول إيدي أفوير، رئيس شركة SITRASB، أنه يجهل ذلك وأنه حاول عدة مرات الحصول على هذه المعلومة. فمنذ استلامه منصبه عام 2022، ورث ملفا صعبا للغاية. وتعليقاً على ذلك، يشير المنحدر من وادي أوستا إلى أن: ((نهج روما يختلف عن النهج السويسري وعدم استقرار الحكومات الإيطالية يزيد من تعقيد الأمور)).
المزيد
المزيد
MENAFN02122023000210011054ID1107525945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.